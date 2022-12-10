В небольшом городке ХМАО-Югры двое детей заживо сгорели в пожаре

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В день рождения Ханты-Мансийского автономного округа - Югры произошла жуткая трагедия: в небольшом городке Белый Яр, расположенном в Сургутском районе, в огне погибли двое детей.

Известно, что пожар начался сегодня, 10 декабря, в СНТ «Птицевод Севера». Примерно в 13:30 вспыхнул деревянный дом на одной из улиц. К несчастью, в этом момент внутри находились дети 9 и 11 лет - спасти ребят не удалось.

По неподтвержденной информации, во время трагедии их отец был на работе, а мать отлучилась в магазин с девятимесячным малышом.

За расследование ЧП уже взялся районный следственный комитет. На данный момент специалисты ведомства возбудили уголовное дело по ч.3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности).

- Сейчас правоохранители устанавливают все обстоятельства произошедшего, в том числе причины возгорания, на месте пожара проводятся следственные действия, - кратко прокомментировали в пресс-службе следкома.

Не осталась в стороне и прокуратура. Главный прокурор Сургутского района Александр Еременко лично выехал на место ЧП, чтобы проконтролировать работу правоохранительных органов.

- В рамках проверки будет дана оценка соблюдения противопожарного законодательства, своевременности реагирования экстренных служб, а также действий органов профилактики безнадзорности несовершеннолетних в отношении указанной семьи, - сообщили в надзорном органе.

Если в ходе проверки всплывут какие-либо нарушения, прокуратура примет соответствующие меры.

Ранее «Комсомольская правда - Югра» рассказывала о том, что ночью в Сургутском районе сгорели восемь подростков. Дети одни отмечали на даче день рождения.