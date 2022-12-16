В Сургуте Снегурочка совершила «новогоднее чудо», сломав шлагбаум, мешавший ее автомобилю

Фото: скриншот с видео

Настоящее новогоднее чудо совершила накануне, 15 декабря, в Сургуте самая что ни на есть настоящая Снегурочка. Сказочная волшебница, будучи подшофе, сломала шлагбаум на улице Ленина. Полосатая бело-красная «палка» помешала выехать автомобилю внучки Деда Мороза, поэтому хрупкая Снегурочка решила проблему с помощью «волшебства».

Будучи неробкого десятка, ледяная внучка вышла из машины, подошла к шлагбауму и, как по мановению волшебства, подняла его своими руками. Когда новогоднее «чудо» произошло, Снегурочка похлопала в ладоши, но шлагбаум решил не сдаваться и покачнулся в сторону девушки. Тогда Снегурочка «остановила» падение с помощью рук, и шлагбаум остался на месте.

Видео с камер видеонаблюдения облетели все паблики Югры и стали хитом просмотров. Мы вам предлагаем посмотреть один из видеомемов, который жители ХМАО выложили в Интернет под музыку из шоу «Каламбур» («Деревня дураков»).

Кстати, новогоднее чудо может дорого обойтись Снегурочке. Как сообщают жители дома, где и произошло «волшебство», на нее написали заявление в полицию за порчу общедомового имущества. Если вина Снегурочки будет доказана, ей может грозить штраф по «административке» от 300 до 500 рублей.

Напомним, ранее «Комсомольская правда – Югра» сообщала о том, что в Сургуте любопытный олень Валерчик зашел в магазин за подарками вместе с Дедом Морозом. Вирусное видео облетело весь интернет.