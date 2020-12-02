В Сургуте любопытный олень Валерчик зашел в магазин за подарками вместе с Дедом Морозом. Фото: скриншот с видео

Не успели мы отойти от беспредела свиней, которые вылакали коньяк в одном из магазинов Тюмени, как в гипермаркет, на этот раз в Сургуте, заявился новый гость – олень Валерчик. Видео, опубликованное в социальных сетях, тут же «завирусилось» и разошлось по всему Интернету.

На кадрах видно, как человек в костюме Деда Мороза разгуливает вместе с настоящим оленем около полок с новогодними сувенирами. Любопытное животное не обращало никакого внимания на то, что его снимают, и с интересом разглядывало ассортимент магазина. По-видимому, верный друг «Санты», брата нашего Деда Мороза, присматривал подарок к Новому году своей семье.

Как сообщили в одном из городских магазинов, где и прогуливался Валерчик, во время визита оленя и Деда Мороза никто не пострадал.

- Официально заявляем, что во время визита Деда Мороза никто не пострадал. Сотрудники магазина довольны, олень Валерчик гуляет по лесу и тоже на нас не в обиде, - прокомментировали сотрудники гипермаркета нашествие необычного гостя.

Пользователи соцсетей с восторгом оценили путешествие оленя около полок гимпермаркета и отметили, что Валерчик «норм так заглянул в магазин». Особенно ролик приглянулся детям, которые с восторгом оценили прогулку дикого зверя около полок с сувенирами.

- С дочерью смотрим видео про оленя. Я ей говорю: «Это он выбирает подарки детям на Новый год!». Она радуется! Детям только в радость такие видео, - отмечает сургутянка Юлия Кучеренко.