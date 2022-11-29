В Югре замерзающая собака с новорожденным щенком пришла за помощью к вахтовикам

Фото: коллаж из фото / соцсети

В Югре вахтовики спасают замерзающую собаку с новорожденным щенком. Их нашли неподалеку от одного из месторождений и сейчас ищут для них теплый дом. Историю собаки опубликовал на своей странице автор блога «Хьюстон Знает» Денис Хлебников. Он опубликовал видео, как собака и ее новорожденное дитя спасаются от мороза.

- Пришла, родила и озадачила. Отдам щенка-нефтяника в добрые глаза, - написал автор видео.

Оказалось, что крепкий малыш, переживший сильный мороз - девочка. Черная с белыми пятнами на лапках малышка накануне открыла глаза. Из-за её необычного появления малышку прозвали - нефтяником. Для собак соорудили импровизированную берлогу, чтобы они совсем не замерзли и постоянно подкармливают. Но нашлись и недовольные хейтеры, которые не оценили старания вахтовиков.

Денис Хлебников рассказал на видео, что взрослая собака из-за морозов лишилась двух пальцев на правой лапе. Он надеется, что люди перестанут критиковать, а лучше помогут найти для животных заботливого хозяина. В разговоре с журналистом "Комсомолки" сообщил, что есть откликнувшиеся люди, которые интересуются этими собаками, задают вопросы, но желающих забрать их пока нет.

- Мы готовимся к переезду и забираем их с собой. Продолжим искать добрые руки. Переезжаем по месторождениям. Руководство если узнает, будет неприятно, но уже никуда не деться, - говорит Денис Хлебников.

Напомним, мы писали ранее о том, что югорчане пытались спасти местного Хатико. Собака жила на перроне в Нефтеюганском районе - животное верно ждет возвращения хозяина, который умер несколько лет назад.