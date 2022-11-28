В Нефтеюганске на шестилетнюю девочку упала металлическая труба

Фото: скриншот с видео

В Нефтеюганске во время катания на качелях, на шестилетнюю девочку упала тяжелая металлическая труба. Это произошло на детской площадке, которая находится на территории женской консультации в 8А микрорайоне. Мама ребенка сняла место происшествия на видео и обратилась к главе города Эльвире Бугай с просьбой разобраться в ситуации. Текст её обращения и снятое видео опубликовали местные паблики в соцсети «Вконтакте».

Фото: соцсети

- 21 ноября я гуляла с шестилетней дочерью на детской площадке на территории женской консультации в 8А микрорайоне. Дочь захотела покататься на качели. При раскачивании качели сорвалась труба и упала на нее. В тот же день обратились в травмпункт, там зафиксировали ушибы мягких тканей. Помимо этого, дочь и я получили психологическую травму, - пишет мама ребенка в обращении к мэру.

По словам женщины, металлическая конструкция не была зафиксирована должным образом, что и привело к её падению. Перед тем как обратиться к мэру, югорчанка попыталась самостоятельно решить проблему, но «позвонив почти во все инстанции, везде получила отказ в помощи».

В комментариях к видео жители Нефтеюганска отметили, что уже замечали проблемы на этой площадке, есть версия, что установку качелей начали совсем недавно и еще не успели доделать.

Фото: соцсети

Администрация Нефтеюганска прокомментировала инцидент, отметив, что данные качели сломали взрослые дети, которые катались на них раньше.

- По информации специалистов департамента жилищно-коммунального хозяйства администрации Нефтеюганска, взрослые дети неправильно эксплуатировали данные качели. В результате чего конструкция не выдержала таких нагрузок и сломалась. Качели отремонтируют на этой неделе. С результатами выполненных работ вернемся не позднее 5 декабря - комментирует администрация города.

Правоохранительные органы пока не дали официальных комментариев по данному инциденту.

Напомним, «Комсомольская правда» писала ранее о том, что в Сургуте женщина перепутала педали газа и тормоза и врезалась в качели с двумя детьми.