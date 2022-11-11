В Сургуте женщина перепутала педали газа и тормоза и врезалась в качели с двумя детьми

Фото: скриншот с видео

Ужасающие кадры опубликовали в социальных сетях из Сургута. Там 37-летняя женщина, давая задний ход во дворе дома по ул. Университетской, 17, сбила двух детей, которые качались на качелях. По предварительным данным, женщина перепутала педали газа и тормоза и въехала на своем «Мерседесе» прямо на детскую площадку.

Заметив приближающийся автомобиль, на помощь к ребятишкам кинулся их отец. Автомобиль отбросил его на отпору качели, в результате чего он получил травмы и отправился в больницу в медицинское учреждение. По неподтвержденной пока информации, мужчина мог сломать ребра.

Напомним, в Сургуте водитель иномарки спровоцировал ДТП с двумя автомобилями. Один человек попал в больницу.

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