Объединить всех, кто приближает победу: лидер ЛДПР обратился к волонтерам

Фото: Родион Севастьянов

С начала специальной военной операции множество неравнодушных россиян помогают бойцам. Жители собирают гуманитарную помощь, изготавливают блиндажные свечи, маскировочные сетки и носилки.

Активно поддерживают граждан в их начинаниях и депутаты. Например, лидер ЛДПР Леонид Слуцкий продвигает развитие швейных батальонов по всей стране. Их участницы изготавливают для солдат одежду.

https://www.kp.ru/share/i/4/2536110/wr-960.jpg

Первый офис в Москве открылся 17 февраля. Леонид Слуцкий в торжественной обстановке передал женщинам ключи и поблагодарил за оказываемую бойцам помощь. Для активисток закупили все необходимое. Также партия взяла на себя логистику и транспортировку готовой продукции в зону СВО.

- Мы, партия ЛДПР, взяли «швейбаты» под свое крыло уже давно. Надеюсь, это помогло движению выйти на такой уровень. Уверен, что «швейбатов» станет больше по всей России. Победа - это наше общее дело. Мы обязательно победим. Низкий поклон всем женщинам, волонтерам, настоящим патриотам, кто и в Москве, и в регионах занимается этим важным делом. Видим ваш ежедневный труд, ценим ваше участие. Будем шить, будем жить и будем побеждать. У нас нет другого выбора», - сказал лидер партии.

Есть такие «швейбаты» и в Ханты-Мансийске. Объединившись в движение «Шьем для наших ZVO», женщины снабжают бойцов куртками, нижним бельем и термобельем, толстовками и шапками.

https://www.kp.ru/share/i/4/2536109/wr-960.jpg

Женщины готовы принять в свою команду абсолютно всех: тех, кто кто умеет кроить, шить или вязать, а также абсолютно не разбирающихся в швейном деле.

Партия ЛДПР призывает всех патриотов России объединиться в партию Победы. Для этого создан ресурс - плечо-к-плечу.рф, где можно предложить свою помощь или попросить о ней.