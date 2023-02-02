В Югре иномарку на полном ходу отбросило на двух школьников, идущих по краю дороги

Фото: Госавтоинспекция Кондинского района

Двое детей пострадали в жутком ДТП, которое произошло в посёлке городского типа Междуреченский Кондинского района ХМАО-Югры. На кадрах, которые предоставили «КП-Югра» очевидцы аварии, видно, как после столкновения двух автомобилей один из них на полном ходу сносит мальчишек, идущих по краю дороги.

По словам очевидца ДТП, водитель красной иномарки - любитель погонять по улицам поселка.

- Он гоняет как сумасшедший, а рядом школа. Давно было понятно, что когда-нибудь он кого-нибудь собьёт. Ни пешеходных переходов, ни тротуаров на этой улице нет, - рассказывает местный житель.

В Госавтоинспекции Кондинского района пояснили, что обстоятельства и причины произошедшего ДТП уже выясняют.

- В результате столкновения автомобилей "Шевроле" и "Хендай" на перекрестке 2 квартального проезда и улицы Северная поселка Междуреченский, по предварительным данным, одно из транспортных средств допустило наезд на двух несовершеннолетних пешеходов 2009 года рождения. Детей доставили в приемное отделение Кондинской районной больницы, - сообщают в ведомстве.

В медучреждении корреспонденту «Комсомольской правды» не дали информацию о состоянии пострадавших подростков. Однако нам удалось выяснить, что один из мальчиков с переломами находится в хирургическом отделении, а второго отпустили домой. По словам его отца, сын жаловался на головную боль и его возили в приемное отделение.

- Один ребёнок лежал, ждали скорую 20 минут. Было много крови, - рассказал нашему корреспонденту свидетель ДТП.

В пресс-службе ОМВД России по Кондинскому району обещали уточнить информацию о том, кто виноват в аварии и какие меры будут приняты.

Напомним, ранее мы публиковали подробности смертельных ДТП в Югре, которые произошли накануне вечером. В страшных авариях погибли 6 человек, включая одного несовершеннолетнего пассажира.