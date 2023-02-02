Фото: УГИБДД России по ХМАО-Югре

Стали известны подробности смертельных ДТП в Югре. Как передает Госавтоинспекция Югры, за прошедшие сутки в округе зарегистрировано 6 ДТП, в которых 6 человек погибли, в том числе 1 несовершеннолетний пассажир и 9 - получили травмы, в том числе 1 ребёнок

Одна из аварий произошла около 18:00 на 109 км автодороги «Сургут – Нижневартовск» в Нижневартовском районе, 25-летний водителя автомобиля «MERSEDES-BENZ», двигаясь со стороны Нижневартовска в направлении Сургута, выехал на полосу встречного движения, где произошло касательное столкновение с автомобилем «Кia SPORTAGE», под управлением 67-летнего мужчины. После, «Кia» отбросило на полосу встречного движения, где тот столкнулся с движущимся во встречном направлении транспортным средством «МAN». В этой аварии погиб водитель «Кia».

Спустя полтора часа на 724 км автодороги «Тюмень – Тобольск – Ханты-Мансийск» в Нефтеюганском районе, 39-летний водитель «Лада Приора» перед началом обгона не убедился в его безопасности, выехал на встречку и столкнулся с транспортным средством «Volvo», под управлением 36-летнего мужчины. В результате ДТП водитель и пассажиры Лады, 15-летняя и две 18-летние девушки, от полученных травм скончались на месте аварии до прибытия скорой медицинской помощи.

Немного позднее в Нягани, 39-летний мужчина, управляя автомобилем «Volkswagen» на регулируемом перекрестке улиц Пионерская – Свердловская, проехал перекресток на запрещающий сигнал светофора и врезался в «ВАЗ», под управлением 31-летнего мужчины.

В этой аварии от полученных травм скончался водитель «ВАЗ».

Кроме того, сотрудниками ГИБДД задержано 10 водителей с признаками опьянения. За выезд на полосу встречного движения привлечено 68 водителей и 24 - за нарушение правил перевозки детей.

Кроме того, сотрудниками ГИБДД задержано 10 водителей с признаками опьянения. За выезд на полосу встречного движения привлечено 68 водителей и 24 - за нарушение правил перевозки детей.