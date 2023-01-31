В России поджигателя военкомата впервые осудили по статье «Теракт»: суд приговорил его к 12 годам колонии

Фото: скриншот с видео

В России впервые в истории вынесли приговор по статье «Теракт» за поджог военкомата в Нижневартовске. Центральный окружной военный суд приговорил к 12 годам колонии строгого режима Владислава Борисенко, обвиняемого в преступлении в мае 2022 года. Именно тогда двое мужчин, Владислав Борисенко и Василий Гаврилишен, закидали комиссариат коктейлями Молотова, снимая всё на видео. За это их куратор пообещал заплатить до 3 миллионов рублей. В здание они метнули семь бутылок со взрывоопасной смесью, но потушить возгорание удалось быстро благодаря полицейским, которые приехали на вызов.

После задержания Владислава и Василия сначала обвинили по статьям о повреждении имущества и хулиганстве, но потом дело переквалифицировали в теракт. По словам поджигателей, они «работали за большие деньги» после того, как некий Ростислав Мухин предложил им заплатить за диверсию. В качестве предоплаты тот кинул тысячу долларов на криптокошелёк.

Их дела разделили в производстве и передали на рассмотрение в Центральный окружной военный суд. Сложив все наказания, Борисенко отправили в колонию на 12 лет. Известно, что первые три года мужчина проведет в тюрьме, а затем в колонии строгого режима. Эту информацию корреспонденту «Комсомольской правды» подтвердили в Центральном окружном военном суде.

- Путем полного сложения наказаний назначить Владиславу Борисенко окончательное наказание в виде лишения свободы на срок 12 лет в исправительной колонии строгого режима и штрафа в размере 6 тысяч рублей - сообщают в суде.

Кроме того, после освобождения Борисенко будет обязан год соблюдать ограничения, введенные судом, в том числе, не покидать место жительства. Что касается второго фигуранта, в пресс-службе Центрального окружной военного суда уточнили, что его уголовное дело в суде еще не рассматривали, но завтра состоится одно из первых заседаний.

Напомним, ранее «Комсомольская правда - Югра» писала о том, что скандалистка Рая Мамедова из Сургута обвинила суд в подкупе и обратилась за поддержкой к народу Азербайджана.