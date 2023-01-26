В Югре наказали мужчину, который угнал спецтехнику, попал в ДТП и насмерть придавил ковшом пешехода

Фото: Татьяна Коркина

В Югре на семь лет в колонию строгого режима отправился житель Курганской области, который угнал спецтехнику, устроил ДТП и насмерть придавил ковшом пешехода. Этот случай произошел еще в середине декабря 2019 года, но свое наказание виновник этих инцидентов получил только сейчас.

Как сообщается на сайте суда Сургутского района, пьяный мужчина угнал с месторождения дорожную технику, а при движении по автозимнику попал в ДТП. А после этого при движении по населенному пункту в Сургутском районе наехал ковшом на пешехода, причинив тем самым ему смертельные травмы. Причем мужчина скрылся с места ДТП и был объявлен в розыск.

- К наказанию в виде лишения свободы сроком на семь лет, с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима, с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами сроком на два года и шесть месяцев приговорен житель Курганской области - говорится на сайте суда Сургутского района.

Мужчина полностью признал вину и раскаялся.

Напомним, мы писали ранее о том, что житель Сургута попал в смертельное ДТП на трассе Пермь-Екатеринбург. В аварии погиб пятилетний ребенок и молодая девушка.