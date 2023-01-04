Житель Сургута попал в смертельное ДТП на трассе Пермь-Екатеринбург

Источник фото ГИБДД Свердловской области

В Свердловской области на трассе Пермь-Екатеринбург случилось страшное ДТП. Ночью, третьего января, произошло лобовое столкновение, которое унесло жизни двух человек.

Как рассказали корреспонденту «КП-Югра» в ГИБДД по Свердловской области, водитель автомобиля «Лада» не смог справиться с управлением и вылетел на встречную полосу, где столкнулся с Reno под управлением сургутянина. В результате ДТП, двое пассажиров «Лада» – ребенок пяти лет и 22-х летняя девушка скончались.

В ведомстве также подчеркнули, что из всех пассажиров «Лады» пристегнут был только погибший ребенок и водитель.

Водитель «Лады» отметил, что не превышал скоростного режима и двигался не более 70 км/ч. Но из-за неблагоприятных погодных условий этого было достаточно для дорожного происшествия.

По факту ДТП проводится проверка.