В Сургуте кондуктор вдавила «телесами» в окно автобуса пассажирку, севшую на её место с двумя пакетами

В Сургуте кондуктор вдавила «телесами» в окно автобуса пассажирку с двумя тяжелыми пакетами Фото: Татьяна Коркина

В тот день сургутянка Валерия вошла в салон автобуса №466 (маршрут «6») с двумя тяжелыми сумками в руках с задней площадки. Проходя по салону, женщина увидела свободное место, хотела присесть, но наклейка на стекле гласила: «Это место кондуктора». Тогда онапрошла вперед и нашла свободное место, которое впоследствии тоже оказалось местом кондуктора.

- Подумав, что для одного человека достаточно одного места, пусть и для кондуктора, я вернулась на заднюю площадку и села на ее место. Через две остановки кондуктор потребовала, чтобы я освободила ее место. Естественно, я отказалась, сказав, что она вполне может сидеть на месте на передней площадке, а мне тяжело с пакетами бегать с места на место, - возмущается сургутянка в паблике «Черный список Сургут | Отзывы».

По словам Валерии, позже кондуктор сделала то, чего она не могла подумать «даже при своей хорошей фантазии». Работник автобуса положила руку на спинку сидения и «навалилась на нее неслабым весом».

- Я опешила, повернулась, насколько могла из-под ее телесов, и увидела нагло ухмыляющееся лицо, - продолжает рассказал Валерия. – При этом она продолжала вдавливать меня в оконное стекло, делая вид, что просто облокотилась на спинку стула. Я попросила ее представиться, но женщина выразительно посмотрела на свой пустой бейдж. Надеюсь, что видеокамера все это записала.

К слову, инцидент закончился довольно спокойно для обеих сторон. Кондуктор пошла на попятную и потребовала от пассажирки отдать ее вещи. Выдернув сидушку из-под Валерии, кондуктор отправилась на свое «второе» место, шепотом оскорбив пассажирку. Во всяком случае, по словам женщины.

В диспетчерской СПОПАТ, куда Валерия обратилась после инцидента, пообещали разобраться с ситуацией и посмотреть видеозаписи с камер видеонаблюдения.

Напомним, ранее «Комсомольская правда – Югра» сообщала о том, что пассажирка автобуса в Сургуте ударила кондуктора сумкой по голове за сдачу мелочью.