2020-03-27T07:37:08+03:00
Общество

Пассажирка автобуса в Сургуте ударила кондуктора сумкой по голове за сдачу мелочью

Хамоватой женщине все сошло с рук
Руслан Савинов
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Пассажирка автобуса в Сургуте ударила кондуктора сумкой по голове за сдачу мелочью. Скриншот видео из соцсети "ВКонтакте" паблик "Качели-Сургут".Пассажирка автобуса в Сургуте ударила кондуктора сумкой по голове за сдачу мелочью. Скриншот видео из соцсети "ВКонтакте" паблик "Качели-Сургут".
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На пассажирском автобусе в Сургуте произошел неприятный инцидент. Видео с невоспитанной женщиной появилось в социальной сети «ВКонтакте» в сообществе «КАЧЕЛИ – СУРГУТ». Как отметил один из подписчиков, случай имел место еще месяц назад.

- Пассажирке со ста рублей сдали сдачу полсотни бумажными и 24 рубля мелочью. В ответ кондуктору прилетело сумкой по голове, а спрашивается за что? Наверное весеннее обострение психоза у таких людей начался, - сообщили источники паблика.

В комментариях к видео свое видение ситуации изложила и одна из очевидцев:

- Да, ехала в этом автобусе, она мелочь не считает деньгами, кричала зачем мне метал дали, дайте нормальные деньги. Тоже подумала, бедный кондуктор. Мужчина все пытался урезонить бабулю, от кондуктора оттаскивал, а ей все равно, - написала одна из пользовательниц интернета.

- Ужас какой-то!!, - подвел итог ситуации один из подписчиков паблика.

ИСТОЧНИК KP.RU

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