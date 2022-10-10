В Югре мобилизованный блогер за час собрал более 121 тысячи рублей на квадрокоптер для нужд своего подразделения

Фото: личная страничка героя публикации в соцсети

Более 121 тысячи рублей на квадрокоптер для нужд своего подразделения собрал известный югорский блогер Алексей Крецул, которого на днях призвали в рамках частичной мобилизации. Парню понадобился всего час, чтобы закрыть сбор денег на беспилотник нового поколения, о котором он так просил.

- Мне очень неловко, но возникает необходимость в таком вот устройстве, как на картинке. У меня уже есть один аппарат, но он старого поколения и дальность действия, и эффективность использования у него не достаточны. Как понимаю он может достаточно скоро пасть жертвой обстоятельств. Mini 3 pro – наиболее подходящий из бюджетных, подходит по всем характеристикам и выступит более эффективной заменой погибшему личному коптеру. Аппарат собираюсь использовать на пользу своему подразделению и бережно обращаться с ним, - написал блогер в своем паблике «Это Крецул» во «ВКонтакте».

Тот самый квадрокоптер, который так хотел купить Крецул. Фото: личная страничка героя публикации в соцсети

К слову, жители Югры прислали блогеру на 30 тысяч рублей больше. Эти деньги он потратит на нужды мобилизованных.

- Вечер, ночь и утро были потрачены на составление списков всего необходимого для нашего подразделения Покачи+Лангепас. Все средства будут потрачены на благо подразделения, все что останется после покупки уйдёт в фонд подразделения и также будет тратиться на его нужды, - заключил блогер и предложил продолжить сбор материальной помощи для мобилизованных северян.

Напомним, ранее «Комсомольская правда – Югра» сообщала о том, что из Нижневартовска в Омск отправилась фура с гуманитарной помощью для мобилизованных. Список нужных вещей формировали с учетом их пожеланий.