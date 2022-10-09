Из Нижневартовска в Омск отправилась фура с гуманитарной помощью для мобилизованных

Фото: администрация Нижневартовска

Две машины с первой партией гуманитарного груза отправились в Омск из Нижневартовска. Для мобилизованных горожан, участников спецоперации и их семьям передадут предметы первой необходимости и бытового назначения, собранные общественниками, волонтерами и просто неравнодушными горожанами. Причем список нужных вещей формировали с учетом пожеланий мобилизованных, с которыми власти постоянно находятся на связи.

Чтобы сопроводить посылки, а потом распределить их в Омске, в пункт прибытия поехал и представитель Координационного совета, созданного по поручению главы Нижневартовска Дмитрия Кощенко.

Фото: администрация Нижневартовска

Инициатором сбора гуманитарной помощи в Югре, и в Нижневартовске выступила АНО «Гуманитарный Добровольческий Корпус». Склад для сбора гуманитарной помощи предоставило Управление по делам ГО и ЧС.

Собирают гуманитарную помощь каждый день на базе Добровольческого корпуса в офисе Союза десантников Югры (улица Мира, 80). Из-за большого объема гуманитарной помощи, которую приносят нижневартовцы, в штабе Союза морских пехотинцев (улица Интернациональная, 49, строение 1) развернули второй пункт сбора.

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