В Нижневартовске продают дрессированную домашнюю курицу-сфинкса, переболевшую коронавирусом

Фото: соцсети / сайт бесплатных объявлений

В Нижневартовске за 2,5 тысячи рублей продают дрессированную домашнюю курицу-сфинкса, переболевшую коронавирусом. Такое объявление появилось на одном из популярных сайтов 21 января и набрало уже больше 1 тысячи просмотров.

- Курица сфинкс домашняя приученная к туалету. Переболевшая коронавирусом, справка прилагается. Знает несколько команд. При необходимости может нести яйца или пойти в качестве полезного диетически-экзотического мяса, - пишет автор объявления.

Объявление уже разлетелось по пабликам в соцсети «Вконтакте» и его успели оценить югорчане, одобрив как шутку, а некоторые жалеют птичку, думая о том, что ей холодно.

- Курочку жалко, холодно наверное ей и летать не может. Но вид смешной, почти как с прилавка - пишет один из пользователей.

Оказывается, что продавец выставил это объявление как шутку и никакой лысой курицы он не продает. Корреспондент «Комсомольская правда - Югра» пообщалась с Владимиром и он рассказал, что выставил информацию вместе с друзьями, чтобы стать популярнее на данном ресурсе. И это действительно сработало - теперь мужчине звонят по несколько раз в день, чтобы поинтересоваться о курице.

- Мои родители действительно держат куриц, но лысых среди них нет. Мне звонят люди и беспокоятся о том, что курочке холодно, но я их успокаиваю, рассказывая правду - делится автор объявления Владимир.

Кстати, куры без перьев или попросту лысые куры - это не совсем выдумка. Такая порода действительно существует и считается генетическим чудом, сотворенным израильским доктором биологических наук. Куры лысой породы появилась относительно недавно, в 2011 году, «автором» стал израильский генетик Авигдор Коханер, который около 25 лет трудился над созданием птицы, лишенной перьев. Идея создать породу кур без оперения возникла из-за особенностей содержания птиц в жарких климатических условиях Израиля. Так как в летний период ежегодно в домашних и фермерских угодьях погибало больше 10 тысяч голов - ученым пришлось искать способы для разработки гибрида, стойкого к жаркому климату.

Напомним, ранее мы писали о том, что предприимчивый югорчанин продавал кучу снега жителям Москвы и Санкт-Петербурга, причем забрать товар можно было только самовывозом.