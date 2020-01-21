Предприимчивый югорчанин продает кучу снега жителям Москвы и Санкт-Петербурга

Пока москвичи и петербуржцы сетуют на слишком теплую зиму и отсутствие снежного покрова, жители Югры едва успевают махать лопатой, очищая свои дворы от снега.

Снегопады в Ханты-Мансийском автономном округе идут ежедневно. На уборку последствий стихии выходят сотни спецмашин, и сотни дворников борются с последствиями непогоды.

Глава Ханты-Мансийска Максим Ряшин рассказал, что на улицах окружного центра ежесуточно работают не менее 120 единиц техники, 215 человек трудятся в две смены на ручной уборке снега, из них 48 - это дорожные рабочие. В течение зимнего сезона на снежный полигон из города вывозится около 1 млн кубометров снежных масс. Рядовые югорчане также берутся за лопаты и чистят дорожки и дворы. В их числе и житель Ханты-Мансийска Владимир Горбанев.

Видя беду жителей российских столиц, югорчанин решил поделиться с ними снегом от «производителя» за нескромную плату. Информация об этом появилась на популярном сайте объявлений 7 января 2020 года.

Так выглядит объявление на сайте

«Вниманию москвичей и петербуржцев! Продаётся дорого куча свежего, белого снега! Не содержит ГМО и искусственных красителей. Оригинальный продукт от производителя! Дата выпуска декабрь 2019! Самовывоз!» - пишет Владимир.

Цену на кучу снега югорчанин установил весьма высокую – 10000 рублей. Свое объявление он сопровождает фотографиями.

Корреспондент "Комсомольской правды - Тюмени" спросил у Владимира. много ли желающих купить его товар.

- Оу! Рука устала отписывать ответы желающим! - ответил он.

А снег не такой уж и белый

Югорчане подхватили идею земляка и запустили челлендж в соцсетях. Они предлагают снег коробках, ведрах, тазах и других ёмкостях.

Цены на товар варьируются. Так, за ведро чистого белого Югорского снега продавец просит всего 1000 рублей, за коробку придется отдать уже 250 рублей.

- Копейки! Ведро ягод дороже стоит, - пишут в комментариях шутники.

Пока что на предложение Владимира никто не откликнулся, куча снега уже вывезена со двора, но жителям Европейской части России не стоить отчаиваться – товар есть и сейчас: снегопады в Югре не прекращаются.