2020-01-21T11:12:37+03:00
Общество

Предприимчивый югорчанин продает кучу снега жителям Москвы и Санкт-Петербурга

Забрать товар можно только самовывозом
Алена Кульмухаметова
Поделиться:
Предприимчивый югорчанин продает кучу снега жителям Москвы и Санкт-Петербурга. Фото из группы Регион-86 во "ВКонтакте"Предприимчивый югорчанин продает кучу снега жителям Москвы и Санкт-Петербурга. Фото из группы Регион-86 во "ВКонтакте"
Изменить размер текста:

Пока москвичи и петербуржцы сетуют на слишком теплую зиму и отсутствие снежного покрова, жители Югры едва успевают махать лопатой, очищая свои дворы от снега.

Снегопады в Ханты-Мансийском автономном округе идут ежедневно. На уборку последствий стихии выходят сотни спецмашин, и сотни дворников борются с последствиями непогоды.

Глава Ханты-Мансийска Максим Ряшин рассказал, что на улицах окружного центра ежесуточно работают не менее 120 единиц техники, 215 человек трудятся в две смены на ручной уборке снега, из них 48 - это дорожные рабочие. В течение зимнего сезона на снежный полигон из города вывозится около 1 млн кубометров снежных масс. Рядовые югорчане также берутся за лопаты и чистят дорожки и дворы. В их числе и житель Ханты-Мансийска Владимир Горбанев.

Видя беду жителей российских столиц, югорчанин решил поделиться с ними снегом от «производителя» за нескромную плату. Информация об этом появилась на популярном сайте объявлений 7 января 2020 года.

Так выглядит объявление на сайте

Так выглядит объявление на сайте

«Вниманию москвичей и петербуржцев! Продаётся дорого куча свежего, белого снега! Не содержит ГМО и искусственных красителей. Оригинальный продукт от производителя! Дата выпуска декабрь 2019! Самовывоз!» - пишет Владимир.

Цену на кучу снега югорчанин установил весьма высокую – 10000 рублей. Свое объявление он сопровождает фотографиями.

Корреспондент "Комсомольской правды - Тюмени" спросил у Владимира. много ли желающих купить его товар.

- Оу! Рука устала отписывать ответы желающим! - ответил он.

А снег не такой уж и белый

А снег не такой уж и белый

Югорчане подхватили идею земляка и запустили челлендж в соцсетях. Они предлагают снег коробках, ведрах, тазах и других ёмкостях.

Цены на товар варьируются. Так, за ведро чистого белого Югорского снега продавец просит всего 1000 рублей, за коробку придется отдать уже 250 рублей.

- Копейки! Ведро ягод дороже стоит, - пишут в комментариях шутники.

Пока что на предложение Владимира никто не откликнулся, куча снега уже вывезена со двора, но жителям Европейской части России не стоить отчаиваться – товар есть и сейчас: снегопады в Югре не прекращаются.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
«Эти деньги не ваши! Отдайте!»: после смерти ребенка, на которого собирали 15 миллионов, его маму затравили в соцсетях
Женщина собирала деньги на операцию для младенца. Она обещала, что если сын умрет, то она пожертвует деньги другим. Но после смерти сына ушла в молчанку
«В бутылке не было алкоголя!»: гаишник, заливший виски в машину, не согласен с увольнением
Шуточный ролик, снятый для друзей, обернулся интернет-скандалом и увольнением сотрудника ДПС Дмитрия Чухрия. Теперь безработный офицер хочет идти в суд, чтобы вернуться на работу
Новости 24
Прокуратура Когалыма заблокировала доступ к экстремистским сайтам
Врачи заверили югорчан, что новый китайский вирус им не угроза
Югорские единоборцы пополнили копилку наград региона
Подростка из Советского района заподозрили в тройном угоне
Губернатору Югры представили новое судно «Метеор-2020»
Тысячи жителей столицы ХМАО уже привились от гриппа
Югорские автолюбители за минувший день стали жертвами мошенников
Две дополнительные памятные даты предложили установить в Югре
Полиция раскрыла кражу в сургутском поезде
Вартовчане озаботились вопросом экстренной ветеринарной помощи по ночам
«Агентство воздушных сообщений» в Сургуте выставят на продажу
Тройное ДТП произошло в столице ХМАО
Строительство нового моста через Обь в Сургуте окончательно утвердили
Доступность безбарьерной среды в Югре будут оценивать люди с инвалидностью
Торговый центр заплатит когалымчанке за травму на крыльце
В Когалыме проводят проверку по факту обнаружения обглоданного собаками трупа мужчины
Для хронических сердечников Югры открыли первый в регионе кабинет наблюдения
В исправительных учреждениях Югры осужденные окунулись в купели
Накануне воришек в Югре интересовали ноутбуки и бензопилы
Труп мужчины обнаружили в квартире в Нягани
Жительница Нефтеюганска перевела экстрасенсам полтора миллиона рублей
«Тойота» и «ВАЗ» не поделили улицу Набережную в Нефтеюганске
Сургутянка испортила краской дорогую куртку в снежном городке
Сургутянина осудили за покушение на незаконный сбыт наркотиков
Передвижная поликлиника начала работу в Югре
Югорская система подготовки спортсменов изменится в ближайшее время
Современные мусоровозы появились в ХМАО