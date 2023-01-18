У воспитанника детского сада в Нижневартовске выявили туберкулез

В Нижневартовске у детсадовца обнаружили туберкулез Фото: Татьяна Коркина

В нижневартовском детсаду «Умка» в одной из групп у ребенка выявили пассивную форму туберкулеза. Изначально об этом сообщил анонимный пользователь в одном из местных пабликов в соцсети «Вконтакте», а позже ситуацию прокомментировали в местной мэрии.

Фото: паблик "ЧП Нижневартовск"

- В соцсетях и СМИ распространяется информация о выявлении у одного воспитанника детского сада №67 «Умка» туберкулеза. По информации детской поликлиники, у одного ребенка диагностирована пассивная форма заболевания. Он получает лечение, детский сад не посещает. Вспышки заболевания в детском саду нет, - комментируют в мэрии.

Власти города добавили, что в дошкольном учреждении приняты все меры в соответствии с требованиями СанПиН. А дети, которые контактировали с заболевшим ребенком получили направления на профосмотр в медучреждение.

Департамент образования администрации города сообщает, что в четверг, 19 января 2023 года, с родителями проведут собрание.

Корреспондент «Комсомольская правда - Югра» поговорила с главным врачом тубдиспансера Нижневартовска Любовью Борхоновой, которая рассказала, что ребенок в данный момент проходит лечение в специализированном детском диспансере Сургута.

- Из-за увеличенной реакции манту ребенка в мае 2022 года направили на компьютерную томографию легких, но тогда ничего подозрительного исследование не выявило. При повторном обследовании в декабре туберкулиновая проба выросла, и его снова направили на КТ, после которого диагностировано наличие небольшого скопления кальцинатов в лимфоузле, что является характерным симптом при заболевании закрытой формой туберкулеза у детей - поясняет главврач тубдиспансера Нижневартовска.

Любовь Сономовна также подчеркнула, что многие родители отказываются от прохождения детьми исследование реакции иммунной системы на возбудителя туберкулеза в организме. Другими словами не проходят туберкулинодиагностику, а это, по словам медика, очень важно делать, чтобы вовремя исключить наличие заболевания у ребенка.

Отметим, что туберкулиновая проба выполняется всем детям от 1 года до 18 лет с периодичностью 1 раз в год.

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