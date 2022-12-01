Число заразившихся норовирусом в школе Нягани выросло до 98 человек

Число заразившихся норовирусом в Нягани выросло до 98 человек Фото: Татьяна Коркина

Накануне в Нягани массово заболели дети и учителя. Вспышка кишечной инфекции, схожей по с симптомам, произошла в школе №2, у 98 человек подтвердился диагноз норовирус, большинство из них – дети. Как поясняют медики, основные симптомы недуга - расстройства функции кишечника, в виде жидкого стула, тошнота, рвота, высокая температура, слабость, потеря аппетита.

Главный государственный санитарный врач Нягани Комитас Шахназаров сообщил, что в 97,8% случаев болезнь протекала в лёгкой форме. Тем не менее, сотрудники Роспотребнадзора провели расследование и выяснили, что возбудителем острой кишечной инфекции стал вирус Норфолк, который обнаружился как у больных, так и у контактных.

- Сформирована эпидемиологическая гипотеза о причинно-следственной связи: источник инфекции среди сотрудников пищеблока, распространение из-за несоблюдения дезинфекционного режима и правил личной гигиены - сообщают в Роспотребнадзоре.

Контроль над ситуацией с массовым заболеванием в школе Нягани взяла прокуратура и следственный комитет округа. Возбуждено уголовное дело по статье «оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности». По предварительной версии, источником инфекции стал сотрудник столовой, который принёс с собой бактерии вируса.

- По уголовному делу проводится комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего, проводится допрос свидетелей и потерпевших, назначены судебные экспертизы - сообщает СУ СК РФ по ХМАО-Югре.

Ситуацию прокомментировал мэр Нягани Иван Ямашев. Он подтвердил, что болезнь подтверждена у 98 человек, большинство из которых дети. Школьников перевели на дистанционный формат обучения.

- Спешу успокоить горожан – в кратчайшие сроки на месте отработала окружная комиссия, была проведена профилактическая санэпидобработка Комбината питания. Специалистам удалось локализовать очаг, ситуацию на контроле держит Управление Роспотребнадзора по ХМАО-Югре - отметил глава города.

Специально созданная комиссия в окружном Роспотребнадзоре, как отмечают в ведомстве, приняла ряд решений по предупреждению подобных ситуаций в других образовательных организациях Югры.

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