В Нижневартовске пьяного пассажира высадили из самолета, вылетавшего в Москву

46-летнего пассажира сняли с авиарейса «Нижневартовск – Москва» Фото: Юлия Кучеренко

В Нижневартовске пьяного пассажира пришлось высадить из самолета, вылетавшего в Москву. Об этом сообщили в Управлении на транспорте МВД России по УрФО.

- Сотрудники Линейного пункта полиции в аэропорту города Нижневартовска Сургутского линейного отдела МВД России на транспорте привлекли к административной ответственности авиапассажира, который нарушал общественный порядок при посадке на самолет - говорится в сообщении ведомства.

Представители авиакомпании вызвали полицию к самолету, готовящемуся к взлету. 46-летнего пассажира сняли с авиарейса так как при посадке на борт по внешним признакам мужчина был нетрезв и не ориентировался в пространстве.

Нарушителя доставили в пункт полиции, где на него составили протокол об административном правонарушении.

Напомним, самолет, вылетевший из Сургута в Бишкек, вернулся в аэропорт из-за проблем с генератором.