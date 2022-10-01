Глава поселка Хулимсунт Березовского района попался на взятке от предпринимателя

Он получил 50 тысяч рублей Фото: Ольга Крыльцова

Не успели югорчане отойти от новости о досрочной отставке главы Лянтора Сергея Махиня, обвиняемого в нарушении Федерального закона «О противодействии коррупции», как стало известно об еще одном инциденте. На этот раз под прицелом силовиков оказался глава поселка Хулимсунт Березовского района Ярослав Ануфриев.

- Установлено, что 27 сентября 2022 года обвиняемый получил взятку в 50 тысяч рублей от местного предпринимателя за изменение вида разрешенного использования земельного участка, на котором у бизнесмена расположена торговая точка, в которой продают алкоголь, - прокомментировали в пресс-службе регионального следкома.

После того как злоумышленник получил деньги, его задержали сотрудники управления экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД России по ХМАО-Югре.

На данный момент Ярослав Ануфриев находится под домашним арестом и обвиняется по ч.4 ст. 290 УК РФ (получение взятки).

- По уголовному делу проводится комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего, - добавили в ведомстве.