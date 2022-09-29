Фото: администрация Лянтора

Глава Лянтора Сергей Махиня подал в отставку по собственному желанию. Об этом говорится в документе, опубликованном на сайте администрации города.

Уволится со своего поста Сергей Махиня решил в связи с несоблюдением им положений закона «О противодействии коррупции». В качестве официальной причины ухода по собственному желанию Сергей Махиня указал «выход на пенсию». Он заявил о своем решении за час до начала заседания совета депутатов, на котором депутаты должны были решить вопрос об отставке мэра в принудительном порядке.

О досрочной отставке мэра заговорили с 23 сентября. Накануне, 27 сентября, на депутатских комиссиях приняли положительное решение по вопросу об отставке главы города за «несоблюдение ограничений, запретов, неисполнения обязанностей, установленных Федеральным законом «О противодействии коррупции».