В Ханты-Мансийске за 17 миллионов продают дом с бомбоубежищем

Ханты-Мансийск Фото: Администрация города

В Ханты-Мансийске продают дом с бомбоубежищем. Его выставили на продажу почти за 17 миллионов рублей на одном из сайтов с объявлениями.

- 15-комнатный дом со встроенной баней, спортзалом, актовым залом, творческой мастерской, винным погребом, теплым гаражом, библиотекой - всестороннее разнообразие занятий и релакс для современного делового человека. Здание имеет бомбоубежище класса ПРУ - свободно от мобилизационных заданий государства. Стоимость - 16 999 000 рублей, - пишет продавец в объявлении.

Располагается особняк площадью 463 кв. м. на девяти сотках земли. Кстати, объявление пользуется спросом - она набрало уже больше 16 тысяч просмотров. Кроме того, продавец отмечает, что дом находится в спортивном центре города. Рядом расположены: биатлонный центр, ледовый дворец «Арена Югра», аквапарк и горнолыжный комплекс. Здание построено 10 лет назад.

Напомним, мы писали ранее о том, что в Сургуте продавали самый дорогой дом в «тюменской матрешке», стоимостью 110 миллионов рублей. На данный момент самый дорогой дом в ХМАО оценивают в 80 миллионов рублей. В Тюмени максимальная цена дома - 110 миллионов рублей, а в ЯНАО продается двухэтажный дом, площадью 618 кв. м. стоимостью 64 миллиона рублей.