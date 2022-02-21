В Сургуте продают самый дорогой дом в «тюменской матрешке», стоимостью 110 млн рублей Фото: "Авито"

В Сургуте риелторы просят 110 миллионов рублей за трехэтажный особняк, внутреннее убранство которого напоминает дворец, особенно обеденная зона – посреди огромной залы в оттенках слоновой кости стоят белоснежный стол и резные белые кресла вокруг. А в других комнатах стены разноцветные - красные, синие, и фиолетовые. Об этом особняке рассказали в «Федерал Пресс».

- Особняк продается около двух месяцев. Это частный дом, который предназначен для проживания семьи, там порядка 500 квадратных метров. Там предусмотрено все, все проработано до мелочей. Этот объект может позволить не каждый потребитель, элитная недвижимость реализуется в долгие сроки, она ждет своего покупателя, – поделилась риелтор АН «Югорский холдинг» Дарья Кирейчик.

На сайте «Авито», это самый дорогой особняк, выставленный на продажу в «тюменской матрешке». Его активно обсуждают пользователи в соцсeтях, по мнению которых ремонт в доме "цыганский", такой вывод сделан из-за отсутствия единого дизайнерского подхода в интерьере. Хотя другие назвали жилье музеем, но при этом заметили, что совсем нет натурального камня, а столешница на кухне из мрамора, камин – из гранита, да и не хватает золотого унитаза, отмечают пользователи Cети.

Кстати, самый дорогой дом в Тюмени оценивают в 100 миллионов рублей, а в Салехарде продается коттедж двухэтажный дом из бруса стоимостью 48 миллионов рублей.