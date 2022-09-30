В Нижневартовске полицейский помог девочке попасть в поезд, чтобы обнять отца, уезжающего на фронт

Фото: соцсети

В ХМАО полицейский помог девочке попасть в поезд, чтобы она обняла отца, который уезжает на фронт. Трогательное видео проводов мобилизованных в Нижневартовске разлетелось по соцсетям и запало в душу многим россиянам.

- Если папа знает, что его любят и ждут, он обязательно вернется - пишут в комментариях пользователи соцсетей.

На кадрах видно, как полицейский бежит с девочкой к отправляющемуся поезду, держа её за руку, затем он берёт малышку на руки и заходит с ней в вагон. Там девочка находит своего папу, после чего крепко обнимает его, а отец успокаивает свое чадо.

Фото: администрация Нижневартовска

Провожать героев на вокзал Нижневартовска пришли сотни людей. Все они ждут возвращения своих мужей, отцов, сыновей и братьев с фронта. К проводам мобилизованных присоединился глава города Дмитрий Кощенко.

- Сегодня проводили наших ребят. Настроение у всех боевое. Хотел бы выразить благодарность каждому бойцу за гражданскую позицию. Вы – достойные сыны Отечества. Возвращайтесь домой живыми и здоровыми! - отметил Дмитрий Кощенко.

Отметим, что мэр Нижневартовска поручил сотрудникам администрации изучить потребности каждой семьи военнослужащего для оказания оперативной помощи. По его словам, ни один вопрос, ни одна семья не останутся без внимания.

Фото: администрация Нижневартовска

Напомним, согласно заявлению Минобороны России, мобилизованные сначала отправятся переподготовку в специальные армейские полигоны и учебные центры. А затем их направят в зону СВО, где они могут быть направлены на охрану освобождённых территорий.

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