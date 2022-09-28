Военный комиссар Югры Роман Вуколов ответил на основные вопросы, связанные с частичной мобилизацией

Фото: Официальная страница ХМАО - Югры в соцсети "Вконтакте"

Военный комиссар Югры Роман Вуколов выступил с официальным заявлением и ответил на основные вопросы, связанные с частичной мобилизацией. Напомним, что в Югре по указу Президента России продолжается частичная мобилизация. Призывают тех мужчин, которые уже проходили службу в рядах Вооруженных Сил РФ, имеют необходимые военно-учетные специальности и опыт.

Порядок действий при получении повестки

По словам военкома Югры, всем офицерам, мичманам, прапорщикам, солдатам и сержантам, проживающим на территории ХМАО-Югры, имеющим мобилизационные предписания, получившим персональные повестки военного комиссариата в муниципальных образованиях, необходимо явиться в указанные сроки в пункты, указанные в повестках.

А тем кто, временно находится на территории Югры, необходимо немедленно убыть к месту постоянного жительства и прибыть в пункты, указанные в мобилизационных предписаниях. А при невозможности - в военный комиссариат по месту жительства на территории региона.

Кого могут призвать в первую очередь

На военную службу только граждан, которые в настоящий момент состоят в запасе и, прежде всего тех, кто проходил службу в рядах Вооруженных сил Российской Федерации. Приоритет отдается тем призывникам, которые имеют подходящие военно-учетные специальности, а также боевой опыт. Как отметил Роман Вуколов, для выполнения задач в рамках частичной мобилизации потребуются стрелки, танкисты, артиллеристы, водители, механики и другие специалисты. Они будут привлекаться в количестве, определенном штатно-табельной потребностью на воинскую часть.

Гарантии, которые будут предоставлены мобилизованным и членам их семей на федеральном уровне

Граждане, призванные на военную службу по мобилизации, имеют статус аналогичный военнослужащему, проходящему военную службу по контракту. Соответственно, предоставляются те же социальные гарантии.

Мобилизованному будет начисляться: ежемесячное денежное довольствие, соответствующее воинскому званию и должности; надбавки, связанные с условием прохождения воинской службы, страховые выплаты. Средства будут поступать на персональный счет военнослужащего, и он сможет распоряжаться ими по своему усмотрению, в том числе переводить семье или близким родственникам.

Работодатели должны сохранять рабочие места за мобилизованным работником. А также, в приоритетном порядке, будут приняты законодательные решения о кредитных каникулах и сохранении трудовых гарантий для мобилизованных граждан.

Какие региональные льготы могут получить мобилизованные граждане и их семьи

Постановлением правительства Югры предусмотрена единовременная денежная выплата в размере 250 тысяч рублей при заключении контракта и 250 тысяч рублей при выполнении гражданином данного контракта в полном объеме и возвращению к месту жительства. Эта мера будет применяться по отношению к гражданам, призванным по мобилизации.

Социальные гарантии: улучшение жилищных условий, в том числе, погашение ипотеки, строительство дома, проведение ремонта, погашение задолженностей по оплате коммунальных услуг, погашение долга по потребительскому кредиту.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Губернатор Александр Моор пообщался с мобилизованными тюменцами.

Он пообещал обеспечить солдат всем необходимым (подробнее)