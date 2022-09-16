Тело 15-летней девочки нашли на месте пожара в Ханты-Мансийске

Фото: СУ СК РФ по ХМАО-Югре

В Ханты-Мансийске на месте пожара нашли тело 15-летней местной жительницы. Трагедия случилась вечером 15 сентября 2022 года.

Как уточнили в пресс-службе регионального управления Следственного комитета, трагедия случилась в производственно-бытовом здании по улице Строителей. Тело погибшей школьницы нашли уже после тушения огня в квартире на втором этаже. По данным следствия, несовершеннолетняя могла проживать в помещении, не предназначенном для жилья. Как оказалось, здание не соответствовало требованиям пожарной безопасности.

Фото: соцсети

- Ханты-Мансийским межрайонным следственным отделом СК России по ХМАО-Югре возбуждено уголовное дело по ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности), факту обнаружения тела 15-летней местной жительницы на месте пожара. Следователями выясняются все обстоятельства произошедшего, в том числе условия проживания несовершеннолетнего, причины возгорания. Расследование продолжается - прокомментировали в пресс-службе СУ СК РФ по ХМАО-Югре.

Очевидцы пожара сняли трагедию на видео и разместили в городских сообществах в социальной сети «ВКонтакте». Судя по видео, огнем охвачена значительная часть верхнего этажа и крыша. Жители отметили, что в данном здании размещались офис строительной компании, шиномонтаж и автомойка. Но, как поясняет один из пользователей, на втором этаже якобы находилось общежитие.

В пресс-центре МЧС Югры рассказали, что о пожаре в нежилом строении на улице Строителей в Ханты-Мансийске диспетчеру сообщили в 18:26 и уже через 3 минуты к месту вызова приехало пожарное подразделение.

- По прибытии наблюдалось открытое горение кровли. В 21:31 открытое горение ликвидировано на площади 450 квадратных метров. На месте тушения пожара работали 39 человек личного состава и 10 единиц техники. Причина возгорания устанавливается органами дознания - уточняют в ГУ МЧС России по ХМАО-Югре.

Напомним, "Комсомольская правда - Тюмень" писала ранее о том, что в тюменском селе по вине мужчины сгорели 97 домов. Серьезно пострадал один человек – у него ожоги 2-й и 3-й степени.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Из-за гибели детей при пожаре в Сургуте возбудили уголовное дело.

Стали известны подробности происшествия (подробнее)