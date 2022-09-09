В Радужном жители жалуются на нашествие крыс

Фото: соцсети

В Радужном жители жалуются на крыс, которых замечают в подъездах жилых домов, на улице, и даже рядом с детскими площадками.

Грызунов заметили жители дома № 50 в 9 микрорайоне Радужного, пост об этом опубликовали в группе «Подслушано Радужный» в соцсети «ВКонтакте».

- С крысами в городе нужно что-то делать, травить, а то как будто так и надо, по адресу 9-50 возле подъезда две крысы, возле 4 подъезда в травке веселятся, другие под машину побежали, - написал автор поста.

В комментариях пользователи поддержали автора, и сообщили, что крыс видели и в других микрорайонах.

- В подвале 7-16 тоже крысы были, периодически забегали в 15 детский сад. Я обратилась к руководству детского садика и где-то через неделю на подъезде было объявление от СЭС о том, что будут работать дезинфекторы. Пока вроде грызунов не заметно, - комментируют горожане.

Причем, это уже не первый пост о нашествии грызунов в Радужном, жители жаловались на крыс в мае и июне 2022 года.

- 7 микрорайон, 4 дом, атакуют крысы в подъездах. Они сидят в мусорке, в почтовых ящиках, гуляют по подъезду, страшно выйти. Размер от мало до велика. Обращались в дежурную службу, отвечают, что они уже их травили. Скоро они будут заходить в квартиры - пишет автор поста в группе «Подслушано Радужный» в соцсети «ВКонтакте».

Глава Радужного Наталья Гулина обещала разобраться в ситуации, а тем временем горожане обеспокоены тем, что крысы с улиц «переедут» в жилые дома, как только включат отопление.

Напомним, мы писали ранее о том, что жители деревни Ушья в Югре жалуются на грязную питьевую воду. Экспертиза показала превышение некоторых нормативов.