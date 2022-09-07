Жительница Нижневартовска устроила пьяную погоню от ДПС

Фото: скриншот с видео полиции

В Нижневартовске сотрудники ГИБДД задержали пьяную автоледи, которая пыталась скрыться от полицейских.

Как рассказали в полиции, накануне жители 16 микрорайона Нижневартовска стали очевидцами преследования сотрудниками Госавтоинспекции автомобиля «Ниссан».

Уходя от погони, нарушительница не справилась с управлением и врезалась в ограждение в районе дома по улицы 60 лет Октября. Экипаж ДПС блокировал автомобиль нарушительницы, а, чтобы «извлечь» из автотранспорта закрывшуюся гонщицу, пришлось разбить боковое стекло.

На опубликованном полицейскими видео видно, как женщина активно сопротивляется и на повышенных тонах говорит отдать ей оставшуюся в салоне собаку. Дальше женщина стала вовсе отрицать, что сидела за рулем.

Оказалось, что за рулем находилась 37-летняя местная жительница, которая явно была пьяна, но отказалась пройти медицинское освидетельствование. Более того, виновной в чем-либо она себя не считала и утверждала, что машиной управлял другой человек.

Ранее вартовчанка уже попадала в поле зрения правоохранительных органов за подобные действия и была лишена прав.

Против нарушительницы составлены 6 административных протоколов. По решению суда нарушительнице назначили административное наказание в виде бесплатных общественно-полезных работ сроком на 100 часов.

Кроме того, против неё возбуждено уголовное дело. Теперь ей может грозить лишение свободы сроком до 3 лет. Её автомобиль помещен на штрафстоянку.