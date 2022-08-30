Пушистые врачи. В Сургуте собаки помогают детям-инвалидам выздороветь

Как сургутские зоозащитники помогают детям-инвалидам выздороветь. Фото: ВК «Центр помощи бездомным животным "Переправа"».

Оскар и Чак — две собаки, которых когда-то приютили волонтеры сургутского общественного движения «Дай лапу». Чака нашли в 2013 году с раненой лапой, а судьба Оскара оказалась еще трагичнее: его прохожие обнаружили на железнодорожных путях. Лапы 6-месячному щенку переехал поезд, к сожалению, помогла только ампутация. Сейчас Оскару уже около восьми лет, и отсутствие двух конечностей не мешает ему наслаждаться жизнью. Чак тоже полностью восстановился. Но эти псы отличаются от других не только жутким прошлым. Они помогают детям и взрослым пройти реабилитацию. Оскар и Чак сертифицированы московскими специалистами для работы в канистерапии.

На занятиях по канистерапии дети с ограниченными возможностями здоровья и взрослые с повышенной тревожностью могут свободно пообниматься с собаками — это если говорить простым языком. На самом деле, все куда сложнее и продуманнее. Что такое канистерапия и как людей лечат с помощью четвероногих, «Комсомольской Правде» — Югра» рассказали волонтеры.

Это тот самый Оскар. Он вернулся к обычной жизни сам и теперь помогает людям // Фото: ВК «Центр помощи бездомным животным "Переправа"»

Первые в Сургуте занятия по канистерапии проводил центр помощи бездомным животным «Переправа» — проект движения «Дай лапу». Идея родилась еще в 2015 году. Тогда четыре волонтера отправились в Москву на обучение, а вернувшись уже сертифицированными специалистами организовали в местном центре реабилитации занятия для детей с аутизмом и нарушениями опорно-двигательного аппарата. На таких встречах одни дети кормили собак и лежали на них, другие взаимодействовали на расстоянии — например, читали собакам книги.

— В нашем обществе к собаке относятся или как к игрушке, или как к бесполезному существу, которое может только лаять. На самом деле, у собак много профессий, и эти животные помогают людям в разных сферах. Канистерапия — одно из таких направлений. Причем здесь собаки помогают не просто людям, а людям особенным, которым очень нужна поддержка, — поясняет председатель правления «Дай лапу» Александра Нуриева. — Так что много лет назад мы подумали: почему бы не сделать так, чтобы наши собаки не просто ждали нового хозяина, а еще и приносили пользу?

Впрочем, полностью воплотить идею в жизнь не удалось. Тогда у волонтеров не было своей базы, приходилось постоянно заезжать за собаками, чтобы отвезти их в определенное место, потом возвращаться обратно. Но все эти годы югорчане мечтали восстановить проект. Так и получилось. В 2017 году добровольцам выделили участок в восточном промрайоне, который из свалки стройматериалов сейчас превращается в полноценный дом волонтера. Площадка для выгула, «Кошкин дом», тренировочная территория — все это есть в планах. Но особенное место в «Переправе» займет зона для канистерапии.

Оскар прошел специальное обучение // Фото: ВК «Центр помощи бездомным животным "Переправа"»

Чаще всего канистерапию применяют для детей с ограниченными возможностями здоровья — собаки помогают им социализироваться и развить моторику. Однако в новом доме волонтеров возможность поиграть с собакой дадут и взрослым.

— У огромного количества людей повышена тревожность, они проходят через множество стрессовых ситуаций, из-за этого появляется нервозность. Так что у нас будет блок работы не только с детьми с особенностями, но и со взрослыми, потому что, на самом деле, собака — крутой антидепрессант, — поясняет Александра Нуриева.

Чтобы встречи проходили приятно и для животных, и для людей, необходимо специальное обучение. Для канистерапии подходят не все собаки. В первую очередь животных проверяют на проявление агрессии — для занятий с людьми нужны только спокойные и стрессоустойчивые. Потом — экзамен на послушание.

— Порода собаки для канистерапии не играет роли. Главное, чтобы пес имел сертификат, не проявлял агрессию и был легко обучаем. Но предпочтения у канистерапевтов все же есть — чаще используют лабрадоров-ретриверов, — рассказывает волонтер «Переправы» Анна Веклич.

Чак тоже не возражает против взаимодействия с людьми // Фото: ВК «Центр помощи бездомным животным "Переправа"»

Большое внимание уделяют и подготовке волонтеров-канистерапевтов. Сейчас несколько добровольцев из «Переправы» как раз проходят обучение.

— Уроки у нас состоят из теории и практики. Изучаем среди прочего повадки собаки — занятия ведь не должны доставлять дискомфорт животному. Еще нам рассказывают о периодах развития ребенка, — делится волонтер Наиля Сабирзянова.

По словам волонтера, детям и взрослым встречи с собаками приносят свою пользу: кому-то помогают развить или восстановить навыки общения, другим — улучшить психическое состояние, избавившись от эмоциональных зажимов.

Пока сургутские канистерапевты ждут «сдачи» дома волонтеров, они проводят обычные прогулки, в которых могут принять участие все желающие, а заодно — помочь «Переправе» в уходе за собаками.

Напомним, недавно в Югре обнаружили местного Хатико — черный пес несколько лет живет на перроне в Нефтеюганском районе. Он возвращается туда в надежде дождаться хозяина, который давно скончался. Похожая история развернулась и в Тюмени — на железнодорожном переезде у аэропорта поселился щенок. Хозяева высадили его из электрички и уехали, но собака продолжает верить, что они вернутся.

Некоторые северяне решаются приютить у себя необычных собак. Тоболячка, например, рассказала «Комсомольской Правде», как воспитывает двух огромным мастифов. Стоимость такой породы начинается от 100 тысяч рублей, а внешним видом они напоминают львов.