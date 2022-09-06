В ХМАО «Лада» влетела под стоящий на трассе "КАМАЗ", водитель легковушки погиб

Фото: УГИБДД России по ХМАО-Югре

В Югре водитель легковушки влетел в стоящий на трассе "КАМАЗ". В УГИБДД России по ХМАО-Югре сообщили, что водитель от полученных травм скончался на месте происшествия.

Жесткая авария произошла 5 сентября около 12:30 на 147 километре автодороги "Юг" в Урае. По информации ГИБДД, 30-летний водитель автомобиля "Лада Приора" не справился с управлением, выехал на полосу встречного движения, съехал на обочину и наехал на стоящий "КАМАЗ".

Фото: УГИБДД России по ХМАО-Югре

- В результате ДТП водитель Лады от полученных травм скончался на месте происшествия, 56-летний водитель грузового автомобиля не пострадал - уточнили в ведомстве.

Всего за сутки в ХМАО зарегистрировано 2 ДТП, в которых 1 человек погиб и 2 - получили травмы. Сотрудниками ГИБДД задержано 10 пьяных водителей, 5 из которых отказались от прохождения освидетельствования и 1 - сел пьяным за руль повторно. За выезд на полосу встречного движения привлечено 26 водителей и 48 - за нарушение правил перевозки детей.

Напомним, мы писали ранее, что в Нижневартовске водитель автобуса, не выбрал безопасную дистанцию до впереди движущегося автомобиля «Фольксваген» и столкнулся с ним. В результате ДТП водитель автомобиля «Фольксваген» и его пассажир, 11-летний мальчик, получили травмы.