В Нижневартовске водитель автобуса врезался в легковушку: пострадал 11-летний мальчик

Фото: УГИБДД России по ХМАО-Югре

В Нижневартовск, 33-летний водитель автобуса «Кинг Лонг», не выбрал безопасную дистанцию до впереди движущегося автомобиля «Фольксваген», под управлением 38-летней женщины, и столкнулся с ним. В результате происшествия водитель автомобиля «Фольксваген» и его пассажир, 11-летний мальчик, получили травмы.

Фото: УГИБДД России по ХМАО-Югре

Еще одна авария за день произошла на улице Анны Коньковой в Ханты-Мансийске. 40-летняя женщина, управляя автомобилем «Мицубиси», сбила несовершеннолетнего пешехода, пересекавшего проезжую часть дороги на самокате в жилой зоне. В результате ДТП юный пешеход получил травмы.

По информации ГИБДД, за прошедшие сутки на территории округа задержано 7 водителей в состоянии опьянения, 3 – за отказ от прохождения освидетельствования и 1 – за повторное управление транспортом в состоянии опьянения. За выезд на полосу встречного движения привлечено 55 водителей и 60 – за нарушение правил перевозки детей.