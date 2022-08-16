Фото: ГИМС МЧС России по ХМАО-Югре

В Сургутском районе утонул рыбак. О пропаже мужчины спасателям сообщила его супруга. Подробности сообщили в ГИМС МЧС России по ХМАО-Югре.

- 14.08.2022г. в 14:10 час. поступило сообщение от гражданки, о том, что её муж 1976 г.р., проживающий в г.п. Белый Яр Сургутского района вместе с ней и ребёнком приехали на рыбалку на р. Лямин. Мужчина на резиновой лодке с мотором Сузуки 9,9 л.с. отвёз жену и ребёнка в рыбацкую избушку в 7-8 км выше по течению от переправы через р. Лямин, а сам поехал на рыбалку на лодке. Через некоторое время другими рыбаками была обнаружена лодка с работающим мотором, уткнувшаяся в берег - говорится в сообщении.

Фото: ГИМС МЧС России по ХМАО-Югре

Приехав на место происшествия, спасатели выяснили, что рыбак находился на маломерном судне без спасательного жилета и без пристегнутой чеки безопасности (чеки выключения двигателя), соответственно, предполагалось, что мужчина выпал из лодки и утонул.

К поискам пропавшего приступили водолазы-спасатели из поселка Фёдоровский ЗПСО (Сургутский район) "Центроспас-Югория". Тело погибшего нашли 15 августа.

Фото: ГИМС МЧС России по ХМАО-Югре

- Все лица находящиеся на борту маломерного судна до 4-х метров обязаны находиться в индивидуальных спасательных средствах (спасательных жилетах) - напоминают спасатели.