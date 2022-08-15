В ХМАО пьяный полицейский устроил стрельбу на парковке Фото: Юлия Кучеренко

Вечером 13 августа в одном из дворов Сургута на улице Салманова прозвучал выстрел. Очевидцы сообщили в полицию и рассказали, что во дворе жилого многоквартирного дома на повышенных тонах ругаются двое мужчин. Как оказалось, одним из участников конфликта стал пьяный сотрудник УМВД России по Сургуту.

В пресс-службе УМВД России по Сургуту пояснили, что полицейский при парковке задел машину, а при выяснении отношений с ее владельцем он открыл огонь из травматического пистолета в воздух. В результате разборок никто не пострадал, но машины получили незначительные механические повреждения.

- В ходе разбирательства было установлено, что одним из участников оказался сотрудник УМВД России по г. Сургуту. От медосвидетельствования мужчина отказался. В отношении него был составлен административный материал по ч. 1 ст. 12.26 КоАП РФ. Автомобиль помещен на специализированную стоянку - прокомментировали в ведомстве.

Полиция проводит служебную проверку. Уже известно, что её результатом станет увольнение сотрудника из органов внутренних дел по отрицательным основаниям, а ещё понесет наказание по закону. Кроме того, к строгой дисциплинарной ответственности будут привлечены и его руководители.

Напомним, недавно в Сургуте член партии ЛДПР Олег Мацегора и его супруга найдены мертвыми у себя дома. Рядом с телами погибших в их доме нашли ружье.

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