В Югре нашли тело члена ЛДПР и его супруги

Фото: страница Олега Мацегора в соцсети

В Сургуте член партии ЛДПР Олег Мацегора и его супруга найдены мертвыми у себя дома. Рядом с телами погибших в их доме нашли ружье. Расследованием занимается следственный комитет Югры.

- По факту произошедшего собирается информация. Пока подробности произошедшего неизвестны - сообщили "Комсомольской правде" в СУ СК РФ по ХМАО-Югре.

Есть версия, что экс-депутат мог застрелить жену, а затем покончил с собой. Окончательные выводы следователи сделают только после проведения судебно-медицинской экспертизы. Известно, что тела супругов обнаружили 7 августа в одном из дачных кооперативов Сургута. Олега Мацегору и его жену обнаружили друзья, которые приехали в ним в гости. По словам знакомых семьи, Мацегора в последнее время мужчина много выпивал.

В прошлом году Олег Мацегора баллотировался в депутаты думы Сургута, а после проигрыша в выборах продолжал быть членом партии ЛДПР. Коллеги характеризуют Мацегора как жизнерадостного, активного мужчину средних лет, который жил обычной жизнью и ни у кого каких-либо подозрений о его психологическом состоянии не возникало. Больше 22 лет Мацегр прожил в Сургуте и работал авиадиспетчером.

Напомним, "Комсомольская правда" писала ранее о том, что на Ямале в гараже нашли тело депутата Думы Надымского района.