Огромная шишка и грант в 1,5 миллиона. В Ханты-Мансийске завершился молодежный форум «Утро»

Фото: официальная группа в ВК форума "Утро"

В Ханты-Мансийске завершился форум молодежи Уральского федерального округа «Утро». Он проходил с 1 по 10 августа. На площадках мероприятия встретились 540 участников, 109 спикеров и 130 журналистов. «Утро» объединило 48 регионов России и 14 стран.

Для форума построили мини-город: установили шатры, выделили площадки для уникальных арт-объектов, поставили сцены. Все это обустроили в культурно-туристическом комплексе окружной столицы «Археопарк».

Югру в качестве места проведения молодежного форума выбрали не случайно. В Ханты-Мансийском автономном округе создают условия для активного участия молодых людей в изменении своей большой и малой родины. Югра четыре года подряд становится лидером в рейтинге Минэкономразвития РФ по развитию гражданского общества, поддержке НКО и социального бизнеса. На это нацелен и форум — развить у молодых жителей умение работать в команде и создавать проекты.

— Очень важно, чтобы сообщества, которые появились на этой площадке или были созданы заранее, взяли то, что было для них приготовлено и разложено по кейсам, и кроме того — создали что-то свое. И чтобы оно оказалось полезным. Это важнейшая задача, над которой мы все вместе работали. Важно, чтобы участники могли уйти отсюда с конкретным результатом, — резюмировала глава Ханты-Мансийского автономного округа Наталья Комарова в последний день форума.

Необычные участники

Форум проходит в 12 раз. В этом году в нем впервые приняли участие молодые люди из городов ЛНР и ДНР, подшефных уральским регионам, всего 60 человек. В Ханты-Мансийск приехали жители Донецка, Волновахи, Макеевки, Луганска, Горловки и других населенных пунктов. Для этих участников организовали специальные образовательные программы, подготовили их регионы-попечители. Часть молодых людей защитила свои социальные проекты и получила шанс выиграть грант на реализацию.

Не только гостями из ЛНР и ДНР ознаменовался югорский форум. В Ханты-Мансийск приехали полномочный представитель Президента РФ в УрФО Владимир Якушев и губернаторы уральских регионов. Владимир Якушев даже принял участие в панельной дискуссии 2 августа.

Участниками форума стали и известные исполнители. В день открытия для югорчан спели певица Елка и группа Dabro, а 9 августа перед гостями выступили 6 команд Высшей лиги КВН, в том числе команда из города Нягани — «Северяне», и группа NLO. Закрытие было не менее грандиозным — для участников исполнила свои песни группа The Hatters.

Фото: официальная группа в ВК форума "Утро"

Уникальный арт-объект

Во время форума в «Археопарке» установили гигантскую скульптуру с говорящим названием: «Меховая шишка». Ее высота — 5 метров 36 сантиметров, диаметр — 3 метра 60 сантиметров. Сооружение покрыто необычным материалом, имитирующим эффект пушистого дикороса.

Авторы «Меховой шишки» с самого начала заявляли о планах попасть в Книгу рекордов России, и на форуме их ожидания оправдались. Приглашенный специалист сделал замеры и зафиксировал впечатляющие размеры арт-объекта.

Экология вообще оказалась важной частью этого форума. Ключевая особенность «Утра» — следование EGS-принципам. Забота об окружающем мире оказалась близка молодым участникам — для них это уже устоявшиеся взгляды на жизнь.

Фото: официальная группа в ВК форума "Утро"

Деньги на проекты

Участники форума работали над 170 проектами по 15 направлениям, в которые инвестировали более 11 миллионов рублей. В эту сумму входит в том числе грантовый фонд от Росмолодежи и Югры. На региональные деньги в этом году могли претендовать не только жители Ханты-Мансийского автономного округа, но и участники из других регионов, главное, чтобы сам проект они воплотили в жизнь именно на территории Югры.

Прием заявок на грантовый конкурс от Росмолодежи был открыт с 1 июня по 3 августа, участники боролись за 1,5 миллиона рублей.

Довести проекты до совершенства участникам помогали эксперты. Онлайн-мастерские работали с 11 по 31 июля, именно там молодые люди могли обсудить идеи и грантовые заявки с профессионалами. Всего было шесть тематических направлений.

— Проекты молодых урбанистов, архитекторов, дизайнеров важны с точки зрения концептуального осмысления городов. Молодежь думает о будущем, ведь именно им жить в этих городах, и они знают, что их волнует в первую очередь. Важно, чтобы власти и бизнес помогали ребятам с реализацией, — заметил эксперт из Екатеринбурга, промышленный дизайнер и директор Бюро «Плотинка» Илья Полянских.

В последний день, 10 августа, Владимир Якушев и Наталья Комарова объявили результаты грантовых конкурсов. Так, среди победителей оказался проект инклюзивного ресурсного центра «Без_границ» участницы из Челябинской области и идея общественного пространства для инженерно-технического творчества «Фабрика изобретений» в Югорске.

Фото: официальная группа в ВК форума "Утро"

Образовательная программа

Участники изучали шесть направлений, все — затрагивающие социальную сферу. Так, для молодых людей провели мероприятия на тему экологических, креативных, вовлекающих, ЗОЖ, урбанистических и образовательных сообществ. Впервые за всю историю форума образовательную часть сфокусировали именно на командах, а не на участниках по отдельности.

Лекции и встречи проводили известные эксперты из сфер молодежной политики и развития неформальных сообществ, НКО, фасилитаторы и руководители крупных проектов. У молодых людей был шанс обсудить с профессионалами важные сейчас темы. Так, на одной из площадок участники встретились с заместителем полномочного представителя Президента РФ в УрФО Борисом Кирилловым и заместителем руководителя Росмолодежи Дамиром Фаттаховым. Они обсудили развитие некоммерческих организаций на панельной дискуссии «Роль сообществ в государственной молодежной политике».

— В вопросах гражданской ответственности и общественной активности нам важно найти решения тех проблем, которые волнуют молодых людей, — подчеркнул Борис Кириллов.

Для специалистов, которые работают с молодежью, на форуме организовали отдельную программу, менторскую. Там рассказывали о наставничестве и сопровождении работы молодежных НКО. Участие приняли в том числе молодые люди из Макеевки.

— Форум «Утро» — крутая площадка для реализации и поиска людей. За несколько дней я поняла, чем хочу заниматься в ближайшее время, какие планы буду воплощать. Форумы дают возможность познакомиться с крутыми, заряженными ребятами, которые сами того не подозревая могут подкинуть парочку идей, — поделилась впечатлениями участница форума, югорчанка Вероника Конева.

Фото: официальная группа в ВК форума "Утро"

Напомним, форум «Утро» является частью Всероссийской форумной кампании Росмолодежи, всего в линейку в этом году вошли 19 площадок, общее количество участников достигло миллиона.

Главная цель форума — создать прототип кроссфункциональной площадки, на которой государство сможет взаимодействовать с активистами и молодежными сообществами.

Организаторами форума стали Росмолодежь, правительство ХМАО-Югры, министерство экономического развития, Общественная палата РФ и Фонд президентских грантов. Очный этап в Ханты-Мансийске организовали департамент общественных, внешних связей и молодежной политики Югры и Центр гражданских и социальных инициатив Югры.