В Югре к пожарным вышел голодный медведь и съел все их запасы

Фото: соцсети

В ХМАО к пожарным, тушащим лесные пожары, вышел голодный медведь. Он съел консервы и оладья, которые оставили спасатели. Видео и фотографии косолапого появились в социальных сетях.

По словам пожарных, медведь появился ночью, вскрыл консервы острыми зубами, поел и ушел. Правда, потом возвращался еще несколько раз. Позже спасатели выяснили - хищник вышел к людям, потому что в пожаре сгорела его берлога. О сгоревшем жилье они узнали, когда продвинулись в глубь леса и обнаружили там спаленную берлогу.

Фото: соцсети

- Нас в лагере было девятнадцать, а двадцатым был косолапый. Так сказать, поставили медведя на довольствие, – рассказали пожарные.

Фото: соцсети

По последним данным, в ХМАО действуют 67 лесных пожаров на площади более 84 тысяч гектаров. Из них локализован 21 пожар на площади 34,8 тысячи гектаров. В их числе — один пожар на особо охраняемой природной территории федерального значения, заповеднике "Малая Сосьва". Один пожар добрался до городских лесов Нягани. Сейчас с огнем борются более 1,5 тысяч человек.

Напомним, МЧС России отправил в Югру уже два самолета для тушения пожаров. Бе-200ЧС за вчерашний день выполнил восемь сбросов воды. Кроме того, в Югру вылетел танкер Ил-76. Со 2 августа в ХМАО введен режим ЧС из-за лесопожарной обстановки.