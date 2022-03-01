В Ханты-Мансийске завершился XIX-XX Международный фестиваль «Дух огня» Фото: КТЦ "Югра-Классик"

XIX-XX Международный фестиваль кинематографических дебютов «Дух огня» завершился в Ханты-Мансийске. Церемония закрытия прошла 28 февраля в КТЦ «Югра-Классик».

В конкурсных и внеконкурсных программах показаны фильмы больше чем из 30 стран мира. Кроме кинопоказов, за 7 дней жители Югры посетили выставки, мастер-классы, спектакли и лекции, которые прошли в рамках фестиваля.

- Я хочу поблагодарить наших гостей и участников, членов жюри, зрителей за то, что мы были вместе. Культура – жива, культура – это опора. И все вместе мы преодолеем любые трудные времена. 20-летний цикл закончился, но впереди новый. Мы будем стараться сохранить мир гуманным, будем вместе и будем двигаться дальше - сказала вице-президент фестиваля Мария Зверева.

Закрытие фестиваля завершилось показом фильмов режиссёра Сергея Соловьёва.