В аварии на Нефтеюганском шоссе в Сургуте погибла женщина Фото: пресс-служба УМВД России по ХМАО – Югре

В Сургуте на Нефтеюганском шоссе сегодня произошла жуткая авария, в результате которой погиб человек.

По данным пресс-службы УМВД России по ХМАО – Югре, 34-летний мужчина управляя автомобилем «Тайота Ланд Крузер» врезался в «Ниву Шевроле». В результате ДТП водитель Нивы, 47-летняя женщина от полученных травм скончалась до приезда скорой помощи.

На месте происшествия работают полицейские, причины и обстоятельства ДТП выясняются.

Фото: пресс-служба УМВД России по ХМАО – Югре

Напомним, мы писали ранее о том, что жуткая авария в Сургутском районе унесла жизнь молодого парня.

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