Жуткая авария в Сургутском районе унесла жизнь молодого парня Фото: УГИБДД России по ХМАО-Югре

За минувшие выходные на дорогах Югры 2 человека погибло и 10 получили травмы.

Жуткая авария произошла на 186 км автодороги «Сургут – Когалым граница ХМАО – Югры» в Сургутском районе. Там, 44-летний водитель автомобиля «Ниссан», при обгоне не убедился в безопасности, не справился с управлением и выехал на полосу встречного движения, где его авто занесло прямиком на «Ауди», за рулем которой был 33-летний мужчина. В результате ДТП водитель автомобиля «Ниссан», пассажир «Ауди», 40-летний мужчина, получили травмы, а пассажир «Ниссан», 21-летний парень скончался на месте ДТП до приезда скорой помощи.

Фото: УГИБДД России по ХМАО-Югре

Всего за выходные на территории Югры зарегистрировано 7 дорожно-транспортных происшествий, в которых 2 человека погибло и 10 –получили травмы. Сотрудниками Госавтоинспекции задержано 18 водителей за управление транспортом в состоянии опьянения; 1 – за повторное управление транспортным средством в состоянии опьянения; 6 – за отказ от медицинского освидетельствования; 63 водителя привлечены к ответственности за выезд на полосу встречного движения, 110 – за нарушение требований к перевозке детей.