Почти даром: что можно купить в Нефтеюганске за 1 рубль

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Скидки и акции стали привычной частью нашей жизни, но многие до сих пор пользуются ими от случая к случаю. А ведь это отличный способ сократить расходы и позаботиться о семейном бюджете. Тем более некоторые товары и услуги жители Нефтеюганска могут приобрести за символическую плату - всего за 1 рубль! Главное, выбирать акции осознанно, внимательно читать их условия и пользоваться только теми предложениями, которые приносят реальную выгоду. Это убережет от лишних покупок и разочарований. Не знаете, с чего начать? Мы собрали несколько интересных акций, о которых с полным правом можно сказать: «Дешевле не бывает!»

Поездки в общественном транспорте

Важное правило грамотной экономии - выбрать постоянную статью расходов и попытаться ее уменьшить. Например, мы регулярно пользуемся общественным транспортом и тратим на это определенную сумму. К сожалению, расходы растут: к примеру, с 1 января 2022 года в Нефтеюганске подорожал проезд на городских автобусах, а также на маршрутках «Нефтеюганск - Сургут». Теперь цена одного билета составляет 28 рублей. Но экономить можно: с 1 ноября 2021 года в общественном транспорте Нефтеюганска проходит акция платежной системы «Мир». Для держателей национальных платежных карт, выпущенных любым банком, стоимость каждой пятой поездки составляет всего 1 рубль. Оплатить проезд со скидкой можно как обычной бесконтактной национальной картой, так и картой, привязанной в одном из приложений – MirPay, ApplePay, SamsungPay или SberPay. Кстати, с момента старта акции жители Нефтеюганска сэкономили на проезде в общественном транспорте больше 600 тысяч рублей! Так что выгода реальная, и ее еще можно получить: акция продлится до 28 февраля 2022 года.

Важный момент: поездки по пластиковой национальной карте и той же карте, привязанной в Pay-сервисе, не суммируются, а рассчитываются отдельно. Поэтому расплачиваться за проезд нужно либо одной пластиковой картой, либо смартфоном привязанной в Pay-сервисе национальной платежной картой.

Фильмы и сериалы

Некоторые онлайн-кинотеатры радуют лицензионными бесплатными фильмами, однако за лучший контент придется платить. Месяц подписки в таких сервисах стоит по-разному, но в целом плата составляет от 250 до 600 рублей в месяц. Сэкономить до трети стоимости можно, подписавшись сразу на полгода или год. А можно смотреть фильмы и сериалы всего за 1 рубль, если воспользоваться акцией - их онлайн-кинотеатры проводят регулярно. Чаще всего подписку за 1 рубль предлагают новым пользователям - для этого придется зарегистрироваться на сервисе и оплатить просмотр. Правда, почти бесплатная подписка действует определенный срок - от 10 дней до месяца. Если не хотите потом платить по полной, не забудьте отключить автопродление.

Книги

Бумажные книги все чаще уступают своим онлайн-версиям. Для многих они удобнее - можно скачать на планшет или смартфон и читать в любое время и в любом месте. Можно, конечно, попытаться скачать книгу в интернете бесплатно. Но стоит ли терять время на поиск, да еще с риском нахватать кучу вирусов на сомнительных сайтах? Сейчас в онлайне много книжных сервисов, где можно найти как проверенные временем бестселлеры, так и самые горячие новинки. Подписка на них платная, но периодически встречаются акции. Традиционно лучшие условия - для новых пользователей. Некоторые сервисы предлагают первый месяц подписки всего за 1 рубль. Но есть и разовые акции, когда за чисто символическую плату продаются книги определенного автора.

Продукты и вещи

Если внимательно следить за акциями гипермаркетов, строительных и промтоварных магазинов, рано или поздно можно услышать о «Распродаже за 1 рубль». Чаще всего такие условия действуют при покупке 2 или 3 товаров, при этом за 1 рубль покупатель получает товар наименьшей стоимости. Прежде чем идти на такую распродажу, стоит хорошенько подумать, что вам нужно.

Иногда такие тотальные распродажи устраивают интернет-магазины, в которых какой-либо мелкий товар, к примеру, наушники, флеш-накопитель, кабельный органайзер предлагается покупателям за рубль. Смысл подобных акций - привлечь внимание покупателей и пополнить базу клиентов.

Растения и… животные

Благодаря интернету можно приобрести множество товаров по минимальной стоимости. Кладезь недорогих вещей - сервисы частных объявлений. Предложения за 1 рубль или «за бесплатно» там совсем не редкость. Почти даром отдают домашние растения, беспородных котят и щенков (особенно по весне и осени), некоторые не совсем исправные вещи, которые можно отремонтировать.

НА ЗАМЕТКУ

Быть начеку и экономить

Чтобы пользоваться скидками, нужно знать о них. Для этого можно использовать специальные агрегаторы, которые аккумулируют информацию. Главное, чтобы сервисы показывали скидки в вашем регионе и были вам интересны. Если пользоваться сразу несколькими акциями - экономия будет больше. Кроме того, можно добавить в комплект скидки, бонусы и другие предложения за пользование платежными системами, например, российской платежной системой.