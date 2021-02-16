В Ханты-Мансийске провели благотворительную зоозащитную акцию Фото: Управление общественных связей

Благотворительная зоозащитная акция прошла в Ханты-Мансийске - участники городского автомобильного сообщества построили объемную фигуру в форме мордочки собаки из автомобилей. Мероприятие состоялось благодаря волонтерским движениям помощи безнадзорным животным, им же также принадлежит и сама идея перформанса.

В Ханты-Мансийске провели благотворительную зоозащитную акцию Фото: Управление общественных связей

- Своей акцией мы сразу хотели достичь нескольких целей - привлечь внимание к проблеме бездомных животных, организовать благотворительный сбор в их поддержку, пристроить подопечных, обменяться контактами, - рассказал руководитель автомобильного сообщества Артем Соседов.

Для построение фигуры из автомобилей участникам потребовалось 30 транспортных средств и ровно 2 часа. Участие в акции приняли и сами животные, с которыми разрешалось играть, гладить, фотографироваться и даже забрать к себе домой. При поддержке Федерации ездового спорта Югры были организованы катания на собачьих упряжках. Также гости могли поучаствовать в беспро