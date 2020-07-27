2020-07-27T10:56:28+03:00
Коронавирус Covid-19

Число заболевших югорчан приближается к 16 тысячам человек

За сутки четверо умерших
Вера Зенина
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Последние новости о коронавирусе в ЮгреПоследние новости о коронавирусе в ЮгреФото: pixabay.com
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За последние сутки в регионе зарегистрировано 188 новый случай коронавирусной инфекции. Всего лабораторно подтвержденных случаев в регионе - 15 630 человек. По месту инфицирования: установленные контакты - 165, уточняется - 23, умерших - 4.

Фото:www.yandex.ru/covid19/stat

Фото:www.yandex.ru/covid19/stat

По клинической структуре: в состоянии пневмонии – 58, с симптомами ОРВИ - 98, в бессимптомной форме заболевания - 32.

Из всех лабораторно подтверждённых случаев 45 человека - на ИВЛ, 60 - в реанимации.

Лидерами по приросту стали: Сургут - 39, Ханты-Мансийск - 30, Нижневартовск - 29.

Далее идут: Нефтеюганск - 14, Радужный - 10, Сургутский район - 9, Когалым, Урай, Лангепас и Ханты-Мансийский район - 7, Нефтеюганский район и Нягань - 5, Пыть-Ях – 4

Замыкают список: Мегион, Югорск и Белоярский район - 3, Кондинский, Нижневартовский и Октябрьский районы - 2.

Фото:www.yandex.ru/covid19/stat

Фото:www.yandex.ru/covid19/stat

Число выздоровевших югорчан возросло на 128 чедлвек, за весь период пандемии - 11383.

Фото:www.yandex.ru/covid19/stat

Фото:www.yandex.ru/covid19/stat

ИСТОЧНИК KP.RU

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