2020-07-23T22:36:03+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в Югре, последние новости на 24 июля 2020: почти 200 человек за сутки, 3 умерших

Мы собрали последние новости о коронавирусе в ХМАО на 24 июля 2020 года
Вера Зенина
Поделиться:
Последние новости о коронавирусе в ЮгреПоследние новости о коронавирусе в ЮгреФото: pixabay.com
Изменить размер текста:

Фото:www.yandex.ru/covid19/stat

Фото:www.yandex.ru/covid19/stat

За последние сутки в регионе зарегистрировано 198 новый случай коронавирусной инфекции. Всего лабораторно подтвержденных случаев в регионе - 14 861 человек. По месту инфицирования: установленные контакты - 171, уточняется - 27.

По клинической структуре: в состоянии пневмонии – 50, с симптомами ОРВИ - 129, в бессимптомной форме заболевания - 19, умерших - 3.

Из всех лабораторно подтверждённых случаев 44 человека - на ИВЛ, 59 - в реанимации.

Лидерами по приросту больных стали: Сургут - 51, Нижневартовск - 30, Нефтеюганск - 20.

Далее идут: Нягань - 16, Лангепас - 14, Ханты-Мансийск - 11, Радужный и Урай - 9, Когалым и Советский район - 7, Сургутский район и Пыть-Ях - 4, Мегион и Нижневартовский район - 3, Кондинский, Нефтеюганский и Берёзовский районы - 2.

Замыкают список: Ханты-Мансийский и Октябрьский районы, а также Югорск и Покачи - по 1 заболевшему.

Выздоровевшиз 312 человек, за весь период пандемии - 10264.

Напоминаем, что регион приступил к первому этапу снятия ограничений, но карантин продлён до 9 августа.

Фото:www.yandex.ru/covid19/stat

Фото:www.yandex.ru/covid19/stat

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Наталья Комарова подписала документ о переходе к первому этапу снятия ограничений. Режим самоизоляции в регионе продлён до 9 августа (подробнее)

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Коронавирус в Югре 2020: последние новости»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Эксперт-пульмонолог: 100-процентно защищающая вакцина от коронавируса появится только через несколько лет
Главный внештатный пульмонолог Минздрава по Центральному федеральному округу Андрей Малявин рассказал, стоит ли прививаться от ковида, вредит ли он детям и как меняются переболевшие «короной» люди
Новости 24
«Гроза и неосторожное обращение с огнём»: причина всех пожаров в Югре
В Нижневартовском районе незаконно охотились на соболей
Житель Нефтеюганска покупал наркотики в интернете
Власти Сургута потратят 200 миллионов рублей на ремонт двух дорог и одного перекрёстка
Активисты Общероссийского народного фронта проверили качество работ в «Кедровом Логе»
МегаФон предложил цифровые решения для медицины
В Югре представители коренных народов севера продолжают получать «Коробки добра»
В Пыть-Яхе двое молодых людей разыграли ограбление и были задержаны полицией
В Сургуте мошенники украли деньги у ребёнка
В Югре Роспотребнадзор изъял более 26 килограммов мяса
Число заболевших коронавирусом в Югре на 23 июля 2020 года перевалило за 14 тысяч человек
Житель Ханты-Мансийска осуждён на 16 лет за убийство бывшей супруги и её отчима
Осенью в Сургуте откроется детский сад «Фестивальный»