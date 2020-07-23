Коронавирус в Югре, последние новости на 24 июля 2020: почти 200 человек за сутки, 3 умерших

Фото:www.yandex.ru/covid19/stat

За последние сутки в регионе зарегистрировано 198 новый случай коронавирусной инфекции. Всего лабораторно подтвержденных случаев в регионе - 14 861 человек. По месту инфицирования: установленные контакты - 171, уточняется - 27.

По клинической структуре: в состоянии пневмонии – 50, с симптомами ОРВИ - 129, в бессимптомной форме заболевания - 19, умерших - 3.

Из всех лабораторно подтверждённых случаев 44 человека - на ИВЛ, 59 - в реанимации.

Лидерами по приросту больных стали: Сургут - 51, Нижневартовск - 30, Нефтеюганск - 20.

Далее идут: Нягань - 16, Лангепас - 14, Ханты-Мансийск - 11, Радужный и Урай - 9, Когалым и Советский район - 7, Сургутский район и Пыть-Ях - 4, Мегион и Нижневартовский район - 3, Кондинский, Нефтеюганский и Берёзовский районы - 2.

Замыкают список: Ханты-Мансийский и Октябрьский районы, а также Югорск и Покачи - по 1 заболевшему.

Выздоровевшиз 312 человек, за весь период пандемии - 10264.

Напоминаем, что регион приступил к первому этапу снятия ограничений, но карантин продлён до 9 августа.

Фото:www.yandex.ru/covid19/stat

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Наталья Комарова подписала документ о переходе к первому этапу снятия ограничений. Режим самоизоляции в регионе продлён до 9 августа (подробнее)