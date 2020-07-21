Коронавирус в Югре, последние новости на 22 июля 2020: регион переходит к первому этапу снятия ограничений

За последние сутки в регионе зарегистрировано 228 новых случаев коронавирусной инфекции. Всего лабораторно подтвержденных случаев в регионе – 14 442 человек. По месту инфицирования: установленные контакты – 182, уточняется – 46.

По клинической структуре: в состоянии пневмонии – 67, с симптомами ОРВИ – 144, в бессимптомной форме заболевания – 17.

Из всех лабороторно подтвержденных случаев 43 человека – на ИВЛ, 62 – в реанимации.

Лидерами по приросту заболеваемых стали: Сургут - 48 человек, Нижневартовск - 41, Ханты-Мансийск - 29.

За последние сутки в Югре из больниц выписаны 389 человек. Коэффициент распространения инфекции составляет 0,93. Это значит, что регион может приступить к первому этапу снятия ограничений.

Фото:www.yandex.ru/covid19/stat

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