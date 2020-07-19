Югорские пожары – вторые в антирейтинге ЧС в России

Режим чрезвычайной ситуации из-за природных пожаров продолжает действовать в Ханты-Мансийском автономном округе. По данным на среду, в Югре пожарные службы работали на площади почти в 12 000 га, это второй показатель по России, сообщает центр ФОБОС. Метеорологи пояснили, что в арктических регионах идут сухие грозы, что стало причиной возгораний в лесах.

По сообщению регионального МЧС, в Югре продолжают действовать 25 природных пожаров в Кондинском, Октябрьском Березовском, Советском и Ханты-Мансийском районах, локализован пожар в Ханты-Мансийском районе, два пожара в Советском и Кондинском районах ликвидированы.

– Сотрудники МЧС организовали круглосуточное дежурство со стороны населенных пунктов Югорск и Советский. Специалисты авиалесоохраны будут контролировать ситуацию с воздуха при облетах действующих возгораний, – сообщает ведомство. – С начала пожароопасного периода в Ханты-Мансийском округе зарегистрировано 218 пожаров. К тушению возгораний привлечены более 800 человек. Задействованы 2 вертолета с водосливными устройствами.

Накануне регион посетил глава МЧС Евгений Зиничев. По его словам, причины возникновения пожаров – сухие грозы, а также деятельность человека. Много возгораний происходит на территориях, где ведется заготовка леса. По площадям пожаров Югру опережает только Якутия – там огонь в сумме прошел почти 350 000 га.

Синоптики сообщают, что в ближайшие дни на улучшение обстановки рассчитывать не приходится. Полыхающие районы вновь останутся без помощи стихии. Аномальная жара лишь поспособствует распространению огня в Западной Сибири, здесь бушуют сухие грозы. В воскресенье, 19 июля, в Ханты-Мансийске ожидается высокая грозовая активность, а температура воздуха днем будет +31… +33 градусов.

– Над Западной Сибирью сейчас тоже висит облачность, только вот из-за высокой температуры приземного слоя атмосферы капли дождя просто не долетают до поверхности, а испаряются прямо в воздухе, так что молнии продолжат поджигать леса, – сообщает центр ФОБОС.

Специалисты дополнили, облако дыма от пожаров в Югре несколько дней назад уже распространялось на другие регионы, в частности, на юг Тюменской области.

– В ближайшие дни ситуация может повториться. Сейчас южные потоки оттесняют гарь обратно на север, но в субботу-воскресенье ветер снова поменяет направление, и смоговое облако двинется в сторону Омска, Томска и Новосибирска, – пишет центр ФОБОС.