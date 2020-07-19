Погода в Югре на 19 июля: сильная жара до +33 градусов

19 Июль 2020 2020-07-19T08:04:00+03:00

Помните, что купаться в грозу крайне опасно! Фото: МЧС по ХМАО-Югре

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В воскресенье, 19 июля, в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре ожидается жара. Температура днем +22… +27 градусов, по югу региона до +28… +33 градусов, ночью будет +17… +22 градуса, по северо-западу округа +10… +15 градусов. По северным районам ХМАО пройдет сильный дождь, местами гроза с порывами ветра до 15-17 м/с.

В Ханты-Мансийске днем температура прогреется до +25… +27 градусов, облачно с прояснениями, кратковременный дождь, гроза, ветер легкий, северо-западный 2 м/с.

В Сургуте +23 градусов, преимущественно ясно, ветер умеренный, северный 5-6 м/с.

В Нижневартовске +24 градусов, частично облачно, ветер слабый, северо-западный 4 м/с.

В Нефтеюганске +24 градусов, ясно, ветер слабый, северный 5 м/с.

В Когалыме будет +22 градуса, частично облачно и слабый дождь, ветер умеренный, северо-западный 6 м/с.

По сообщению Ханты-Мансийского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 19 июля в южных районах Ханты-Мансийского округа (Кондинский и Советский районы) ожидается сильная жара с температурой воздуха +33 градусов и выше.

Кроме того, 19 июля в Белоярском, Нефтеюганском, Нижневартовском, Сургутском, Октябрьском районах ожидаются сильный дождь местами гроза, при грозе ветер порывами до 15-17 м/с.

Главное управление МЧС России по Ханты-Мансийскому округу рекомендует населению соблюдать меры безопасности с учетом погодных условий:

1) Во время грозы лучше находиться в помещении и обесточить все электрические приборы.

2) Водителям в дождь необходимо быть внимательными на дорогах, соблюдать безопасный скоростной режим.

3) Владельцам маломерных судов лучше воздержаться от выхода на реку, учитывать погодные условия.

4) Помните, что купаться в грозу крайне опасно.

5) В случае возникновения ситуации, угрожающей жизни человека, незамедлительно звоните по телефону 112.

ИСТОЧНИК KP.RU