«Лучи Победы» осветят Югру

Мероприятия к празднованию 75 годовщины Победы в войне и парада 24 июня 1945 года пройдут сегодня, 24 июня, по всему ХМАО. Среди них: акция «Лучи Победы».

- Акция состоится в 21:50. В небо выпустят световую волну прожекторов промышленных и прочих предприятий: зажгутся лучи Победы, - пояснили в пресс-службе регионального правительства.

Известно, что к мероприятию присоединились три муниципалитета региона – Нягань, Пыть-Ях, а также Югорск.

- Планируется воссоздать праздничную иллюминацию парада Победы 24 июня 1945 года в Москве, - описывают предстоящее мероприятие организаторы.

Ожидается, что к еще одной акции - «#ПобедныйМарш» в Югре присоединятся 15 муниципалитетов региона:

- В течение дня из громкоговорителей будут звучать записи военных маршей и песен, - пояснили устроители акции.

В числе записей – «Прощание славянки», «Марш артиллеристов», «Марш Буденного», «Стальная эскадрилья», «Авиамарш», «Марш советских танкистов» и другие

Добавим, что в Сургуте будет действовать передвижной комплекс, который проедет по городу, транслируя композиции, а на шести площадках состоится трансляция радиоконцерта. По Ханты-Мансийску проедут три колонны с динамиками. С 12:00 до 18:00 аудиозаписи военных лет будут транслироваться в парке Лосева.

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