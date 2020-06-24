Югорчане ощутили «Радость Победы»
Мероприятия к празднованию 75 годовщины Победы в Великой Отечественной войне и парада 24 июня 1945 года прошли в сегодня, 24 июня, по всей Югре. Среди них: реставрация праздничной атмосферы того самого, первого дня Победы в 1945 году.
Мероприятие состоялось в восьми югорских муниципалитетах в рамках проекта «Радость Победы».
- В «Радости Победы» приняли участие творческие коллективы, а также представители общественных организаций, - уточнили в пресс-службе регионального правительства.
Весь день в соцсетях транслировали записи выступлений с военными песнями, частушками, стихотворениями прошлых лет. Большое внимание жителей региона привлекли музыкальные произведения на военную тематику.
Кроме того, в общественных местах поселений Березовского района установили звуковые колонки для воспроизведения песен военных лет.
Добавим, что в остальных районах региона мероприятие прошло в онлайн - режиме под хештегом #РадостьПобеды.
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ИСТОЧНИК KP.RU