2020-06-24T14:04:00+03:00
Общество

Югорчане ощутили «Радость Победы»

Мероприятие прошло в онлайн-режиме во всех районах, кроме одного
Руслан Савинов
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Югорчане ощутили «Радость Победы»Югорчане ощутили «Радость Победы»Фото: pixabay.com
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Мероприятия к празднованию 75 годовщины Победы в Великой Отечественной войне и парада 24 июня 1945 года прошли в сегодня, 24 июня, по всей Югре. Среди них: реставрация праздничной атмосферы того самого, первого дня Победы в 1945 году.

Мероприятие состоялось в восьми югорских муниципалитетах в рамках проекта «Радость Победы».

- В «Радости Победы» приняли участие творческие коллективы, а также представители общественных организаций, - уточнили в пресс-службе регионального правительства.

Весь день в соцсетях транслировали записи выступлений с военными песнями, частушками, стихотворениями прошлых лет. Большое внимание жителей региона привлекли музыкальные произведения на военную тематику.

Кроме того, в общественных местах поселений Березовского района установили звуковые колонки для воспроизведения песен военных лет.

Добавим, что в остальных районах региона мероприятие прошло в онлайн - режиме под хештегом #РадостьПобеды.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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